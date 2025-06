Kanadčani v zadnjih sekundah podaljška do prve zmage (VIDEO)

V severnoameriški ligi NHL se je začelo uvodno dejanje letošnjega boja za hokejski sveti gral. Kanadski Edmonton Oilers so bolje začeli veliki finale za Stanleyjev pokal na štiri zmage. Naftarji so v uvodnem trilerju na domačem ledu dvorane Rogers Place po podaljšku premagali branilce naslova Florida Panthers s 4:3.

Junak prve tekme velikega finala med najboljšo ekipo zahoda in vzhoda je bil Leon Draisaitl. Nemec je dosegel zmagoviti gol 31 sekund pred koncem podaljška in s tem Naftarjem zagotovil uvodno prednost 1:0 v zmagah. Devetindvajsetletni nemški center je dosegel svoj drugi gol na tekmi z igralcem več v 20. minuti podaljška. Kapetan Oilers Connor McDavid je sprejel podajo Coreyja Perryja in poslal plošček Draisaitlu, ki je premagal vratarja floridskih panterjev Sergeja Bobrovskega.

»Bilo je le nekaj res dobrih akcij – odlična podaja Coreyja nizko do Dava (McDavida), nato pa očitno še odlična podaja Dava,« je Draisaitl povedal za kanadski Sportsnet. Draisaitlov tretji gol v podaljšku končnice, s katerim je izenačil rekord v ligi NHL, je Naftarjem prinesel vodstvo v velikem finalu, čislan pokal si bodo priborili člani tiste ekipe, ki bodo zbrali štiri zmage.

»To je odličen začetek za nas, ampak zdaj moramo znova strniti vrste in se pripraviti na drugo tekmo,« je dejal Draisaitl. Češki krilni igralec Tomaš Nosek, član branilcev naslova iz Floride, je prejel kazen zaradi zavlačevanja igre, ker je plošček iz svojega obrambnega pasu 1:43 minute pred koncem podaljška odbil čez steklo. To je postavilo temelje za odločilno akcijo, ko so Oilers dobili priložnost tekmo končati z zmago po dveh golih zaostanka.

»To smo počeli vse leto, še posebej v končnici,« je dejal Draisaitl. »Vztrajamo in nikoli ne bomo odnehali.« Nobena kanadska ekipa ni osvojila Stanleyjevega pokala vse od uspeha Montreala leta 1993, toda Edmonton upa, da bo končal to 32-letno kanadsko sušo in osvojil svoj prvi pokal od leta 1990.

Gre za ponovitev lanskega finala, ko je Florida šele po sedmih tekmah premagala Edmonton. »Mislim, da smo v primerjavi z lani malo bolj zreli,« je Draisaitl povedal za ameriško televizijo TNT. »Očitno vsaka druga tekma piše svojo zgodbo, ampak mislim, da smo vztrajali. Bili smo zreli in očitno smo potrebovali le en nov pogled in to izkoristili.«

Nobena ekipa NHL ni premagala istega tekmeca v dveh zaporednih finalih, odkar je Montreal v letih 1977 in 1978 ugnal Boston. Draisaitl je odprl strelsko veselico že po 66 sekundah, ko je plošček poslal v nebranjeno mrežo, potem ko je Bobrovski zbral prvi dve od svojih 42 obramb. Sam Bennett je izenačil za Florido v 11. minuti prve tretjine, potem ko se je spotaknil v vratarja Naftarjev Stuarta Skinnerja.

Brad Marchand, ki je marca prestopil iz Bostona k Floridi, je Panterje popeljal v vodstvo z 2:1 le 1:41 minute pozneje z golom ob moštveni premoči na ledu. Bennett je dosegel svoj drugi gol večera in rekordni 12. gol v končnici po dveh minutah druge tretjine, a so Oilers odgovorili 77 sekund pozneje, ko je švedski levi krilni igralec Viktor Arvidsson zmanjšal na 2:3. Edmonton je izenačil 13:27 minute pred koncem rednega dela, ko je McDavidov strel prestregel švedski branilec Mattias Ekholm za 3:3.