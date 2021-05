Nesrečni Švicar ni preživel posledic padca v Mugellu

Prireditelji današnje motociklistične dirke za svetovno prvenstvo Mugellu so potrdili, da je v bolnišnici Carregi v Firencah umrl komaj 19-letni Jason Dupasquier. Švicarski dirkač se je hudo poškodoval v sobotnih kvalifikacijah razreda moto3 za današnjo preizkušnjo za veliko nagrado Italije v Mugellu.

.

Dupasquier je padel v zadnjih trenutkih kvalifikacij. Po padcu je vanj trčil Japonec Ajumu Sasaki, v nesrečo je bil vpleten še Španec Jeremy Alcoba, a ne Japonec ne Španec nista bila huje poškodovana. Po 40 minutah posredovanja reševalcev ob stezi so 19-letnega Švicarja s helikopterjem prepeljali v bolnišnico Carregi v Firencah, kjer so ugotovili, da je utrpel hudo možgansko okvaro, danes pa je umrl.

Prva smrt po petih letih

Njegova ekipa Prüstel GP je že zjutraj napovedala, da ne bo nastopila na današnji dirki v Mugellu, na kateri je zmagal Italijan Dennis Foggia (Honda).



Dupasquier je drugo sezono nastopal v svetovnem prvenstvu moto3. Lansko sezono je končal brez točk na 28. mestu. Po petih dirkah letos je bil deseti s 27 točkami.



To je prva smrt v motociklističnem SP po letu 2016, ko se je na dirkališču v Barceloni na veliki nagradi Katalonije smrtno ponesrečil Španec Luis Salom v razredu moto2.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: