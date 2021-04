Ni bil zadovoljen, ker ni izkoristil sreče z žrebom

Le teden dni po turnirju v Tbilisiju so se judoisti in judoistke za točke svetovnega pokala borili še na tekmovanju za grand slam v Antalyji. Od Slovencev je Turčiji najvišje posegel Vito Dragič, ki je v kategoriji nad 100 kilogramov zasedel sedmo mesto.



Judoist Impola je v uvodnem krogu z vazarijem izločil domačega težkokategornika Munirja Ertuga, zatem pa je z iponoma izgubil proti poznejšemu zmagovalcu, Rusu Tamerlanu Bašajevu, in bronastemu Avstrijcu Stephanu Hegyiju. »Čeprav sedmo mesto na grand slamu ni slaba uvrstitev, nisem zadovoljen. Pri žrebu sem imel srečo, vendar pa tega v repešažu nisem izkoristil tako, kot bi moral proti tekmecu, ki sem ga že premagal,« je bil samokritičen Dragič, ki bo v Antalyji ostal na pripravah do petka, ko se bo vrnil domov za nekaj dni, saj ga potem – kakor reprezentančne kolege in kolegice – čaka pot na evropsko prvenstvo v Lizboni.



»Tam se bom potrudil po svojih najboljših močeh, poskušal doseči dobro uvrstitev in izpolniti normo za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu,« je še dejal 28-letni Bistričan. V isti kategoriji se je predstavil tudi Enej Marinič, ki je po zmagi z iponom nad Romunom Luco Kunczabom in porazu z iponom proti Tadžikistancu Temurju Rahimovu pristal na devetem mestu.



To uvrstitev si je izbojevala tudi Anka Pogačnik (do 70 kg), ki je v uvodnem krogu z vazarijem izločila Rusinjo Aleno Prokopenko, v drugem pa je z iponom izgubila s Španko Mario Bernabeu. Alen Vučina (do 81 kg) je po porazu z Urugvajcem Alainom Aprahamianom izpadel že po prvem dvoboju. Od Urške Torkar (nad 78 kg) je bila z iponom boljša Tunizijka Nihel Cheikh Rouhou, Teja Tropan (do 52 kg) je morala z vazarijem priznati premoč Turkinji Zelihi Cinci, David Štarkel (do 60 kg) pa je potegnil krajšo v dvoboju s Francozom Walidom Khyarjem.



Na turnirju v Antalyji je sicer moči merilo 432 judoistov in judoistk iz 91 držav.



