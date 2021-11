Nika Križnar v Nižnem najvišje, vsi iz 1. SNL na Kanovo predavanje v Maribor

Šport v novem tednu? Revolucije ne bo, nogomet in bela zima, kakor bo naneslo, se nam obetata. Za ponedeljek, 22. novembra, kaj bi najavljali ligo NBA, če pa Goran Dragić in Vlatko Čančar ne igrata za Toronto oziroma Denver. Tudi onkraj velike luže denar ne pada z neba, ko si dober, si dober, če pa klubskim lastnikom zaradi posla nekaj ne gre v račun, potem ...

Od nogometa se ne da spočiti, četudi bi to želeli. Liga prvakov bo oživela v torek, za višji pritisk za dve uri bodo v 5. kolu skrbeli dvoboji med Barcelono in Benfico, Villarrealom in Manchester Unitedom, mladimi fanti (Young Boys) iz Berna in Atalanto z Josipom Iličićem, Lillom in Salzburgom (Benjamin Šeško), da obračuna med Chelseajem in Juventusom sploh ne omenjamo. Kaj trava, led! V hokejskem državnem prvenstvu se bosta udarila, ob 19.45 pod Rožnikom, SŽ Olimpija in Sij Acroni Jesenice. Gorenje v rokometni evropski ligi gostuje pri francoskem Paucu, v Houstonu se začenja svetovno prvenstvo v namiznem tenisu. Dajmo, Darko Jorgić!

Oblak bi zastrl Milan

V sredo, če imamo zvečer čas, se splača pogledati derbi lige prvakov med Manchester Cityjem in PSG. No, tudi Atletico Madrid (Jan Oblak) vs. Milan in Liverpool vs. Porto ni slabo, Inter Samirja Handanovića gosti Šahtjor iz Donjecka. V ZDA nogomet ni tako kakovosten, je pa boljša košarka, v noči na sredo gre Luka Dončić z Dallasom (4.30) spet v boj z LA Clippers.

Mojster Harry Kane bo v četrtek v Mariboru, vsi slovenski »ostrostrelci« naj si ogledajo predavanje angleškega golgeterja. FOTO: Carl Recine/Reuters

Kane v Ljudskem vrtu

Konferenčna liga je tu, vsaj kar zadeva četrtek. Nogometaši Mure bodo ob 18.45 v Ljudskem vrtu gostili Tottenham, torej Harry Kane bo v obdravskem mestu. Košarkarji pa spet pod koša, kvalifikacije za svetovno prvenstvo leta 2023 se začenjajo. V Zagrebu pa stari in dobri derbi, ob 20.45 med Hrvaško in Slovenijo.

Šahovski um

v zdravem telesu

Zima zimzelena se v petek nadaljuje s smučanjem in teki, tudi skoki za dekleta. Moški smuk ob 20. uri v Kanadi v Luizinem jezeru, v Nižnem Tagilu skakalke začenjajo svetovni pokal. V finski Ruki bodo šprintali (12.30) v smučarskem teku, klasično, torej nova sezona uspehov za Anamarijo Lampič. Hokejska Olimpija bo v ligi ICEHL gostovala v Linzu, Jesenice v alpski ligi v Lustenauu. Zdrav duh v zdravem telesu: v Abu Dabiju Magnus Carlsen in Jan Nepomnjaščij začenjata boj za svetovnega prvaka v šahu.

Zima še z biatlonci

Pa začenjajo še biatlonci. Namreč v soboto odpirajo svetovni pokal v Östersundu. Švedska bo videla najdaljši preizkušnji za ženske (15 km) in moške (20 km). Moški smučarski superveleslalom bo v Kanadi, za dekleta veleslalom v ameriškem Killingtonu. Skakalke in skakalci (Nižni Tagil, Ruka) in tisti v tekih, prav tako na Finskem, bodo na delu. Sicer se bodo na tekaških dilcah zdaj merili na razdalji.

Mura ali Drava?

Nedelja? Za začetek brez mrazu. Namreč na zelenici se bosta v 18. kolu slovenske nogometne lige ob 20.15 v vzhodnoslovenskem derbiju udarila Mura in Maribor. No, lahko pa v senci tega dvoboja omenimo, da se bosta v 15. kolu angleškega prvenstva srečala Chelsea in Manchester United.

Moški smučarji bodo imeli v Kanadi še en smuk, dekleta v ZDA slalom, vse seveda v ameriških urah oziroma za Evropo ravno v udarnih televizijskih časovnicah. V biatlonu se bo v Östersundu šprintalo. V košarki Slovenija v izločilnih bojih za SP v Kopru ob 20. uri gosti Švedsko, Dončićev Dallas v noči na zadnji dan tedna ob 2.30 čaka moštvo Washington Wizards. V razširjeni avstrijski ligi hokejisti Olimpije gostujejo v Salzburgu.