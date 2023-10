Japonci jim kratijo spanec, nagrada bi bila velika kot Eifflov stolp

V nadaljevanju preberite:

Slovenski odbojkarji so z zmago končali niz štirih tekem ob 10. dopoldanski japonski uri, po slovenskem času ob 3., v skupini B olimpijskega kvalifikacijskega turnirja v Tokiu, tokrat so premagali Egipt s 3:1 (-23, 22, 17, 14). Bronasti z zadnjega evropskega prvenstva bi si zaslužili vsaj tekmo ali dve v času slovenskega kosila, tako pa so morali že za azijski zajtrk »pohrustati« tekmece. Slovenija se bo jutri ob 9. uri po slovenskem času (po japonskem ob 16.) udarila z ZDA, v soboto z Japonsko ob 12.25 (19.25), v nedeljo pa še s Srbijo ob 9.00 (16.00). Creţujevi fantje so na tem turnirju ob Američanih še stoodstotni, Srbija je izgubila s Turčijo, Japonska z Egiptom, a na to se v boju za dve vstopnici za olimpijsko mesto luči ne gre zanašati. Treba je zmagati, potem pa naj si nasprotniki belijo glavo, kako priti v Pariz.