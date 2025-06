Nizozemci zmagali, Slovenci vseeno potujejo na EP

Vaterpolska reprezentanca Nizozemske je zasedla prvo mesto na kvalifikacijskem turnirju za EP 2026 v Kranju. Na odločilni tekmi je premagala Slovenijo z 19:9 (4:0, 7:4, 4:2, 4:3). Že dan prej sta si obe ekipi zagotovili pot na EP, ki bo januarja prihodnje leto v Beogradu.

Slovenci so v boju z Nizozemci doživeli učno uro vaterpola in dali trenerju Mirku Vičeviću izhodišče, kaj bo treba do prvenstva stare celine popraviti.

Tekmo je Nizozemska v svoj prid odločila že v prvem delu, ki ga je dobila s 4:0. Slovenci pri tem kar petkrat niso izkoristili prednosti igralca več na ledu, Nace Štromajer pa je zapravil tudi petmetrovko.

Razlika je v nadaljevanju naraščala, vendarle pa so začeli zadevati tudi Slovenci. V drugem delu Vukašin Stevanović, Aleksander Cerar, Aljaž Troppan in Beno Popović, v tretjem Troppan in Matija Bernard Čanč. V zadnjem je bil še enkrat uspešen tudi Cerar, drugi gol je dosegel tudi Popović, tretjega Troppan. Ta je bil s 16 goli tudi najboljši strelec Slovenije na turnirju.

Izid pa bi bil za Slovenijo lahko veliko ugodnejši, za kar pa bo treba popraviti igro z igralcem več. Realizacija Slovenije je bila skromnih 17:3, Nizozemske 19:10.

Slovenski vaterpolisti bodo tretjič zapored nastopili na prvenstvu stare celine. FOTO: Mirko Kunšič

Bistveni del so Slovenci odigrali v preteklih treh dneh, ko so v domačem bazenu ugnali Čehe (19:8), Poljake (13:11) in Britance (16:6). S tem si je Slovenija priigrala šesto uvrstitev na EP. Pot na evropsko prvenstvo si je vaterpolska reprezentanca prvič priigrala leta 1999 in nastopila v Firencah. Leta 2003 je sledilo domače EP v Kranju, nato nastop na EP 2006 v Beogradu.

Leta 2022 pa se je Sloveniji kot najboljši ekipi v kvalifikacijah, ki je ostala brez EP, po sankcijah Rusiji zaradi napada na Ukrajino ponudila nova priložnost za nastop na EP na Hrvaškem. Tudi dve leti pozneje, ko so Hrvati zaradi vojne prevzeli organizacijo od Izraela, si je Slovenija priborila EP, letos je to ekipi uspelo tretjič zaporedoma.

Končni vrstni red:

1. Nizozemska 4 4 0 0 110:19 12

2. Slovenija 4 3 0 1 57:44 9

3. Velika Britanija 4 2 0 2 33:57 6

4. Poljska 4 1 0 3 40:63 3

5. Češka 4 0 0 4 27:84 0