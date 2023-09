Nori Max in rdeči bik ne pojenjata, konstruktorski naslov je že ubranjen

Svetovni prvak formule 1 Max Verstappen je naredil nov korak k ubranitvi naslova. Na preizkušnji za VN Japonske v Suzuki je z novo zmago še povečal naskok v seštevku sezone. Njegova ekipa Red Bull pa je že potrdila letošnjo zmago v konstruktorskem seštevku. Drugo in tretje mesto sta osvojila McLarnova dirkača Lando Norris in Oscar Piastri.

Verstappen je prevlado ves konec tedna potrdil še z zmago na dirki, s prvega startnega mesta si je privozil 13. zmago v sezoni in 48. v karieri.

Na stopničke sta se uvrstila še oba McLarnova voznika, drugi je bil Britanec Norris, tretji pa Avstralec Piastri, slednji je tako prvič v karieri prišel do odra za zmagovalce.

Red Bull je, čeprav tokrat drugi voznik Mehičan Sergio Perez ni dobil točk, z zmago Verstappna tudi v praksi zbral dovolj točk, da ga najbližja zasledovalca Mercedes in Ferrari na preostalih šestih dirkah ne moreta več ujeti. Za avstrijsko ekip je to šesta konstruktorska zmaga doslej, Red Bull je letos dobil 15 od 16 dirk.

Že na naslednji preizkušnji čez dva tedna v Katarju pa bo lahko nov naslov prvaka potrdil tudi Verstappen, ki ima zdaj 177 točk naskoka pred Perezom.

Uspeh Nizozemca in njegove ekipe je prišel le teden dni po prvem porazu v sezoni, ko v Singapurju vodilni v seštevku sezone sploh prvič letos ni bil na zmagovalnem odru, prekinil pa je tudi niz desetih zaporednih zmag. A po Japonski je spet vse po starem in najverjetneje bo že čez 14 dni pri 25 letih še tretjič svetovni prvak.

Danes je bil neustavljiv, le takoj po startu je imel nekaj dela z Norrisom, potem pa je brez težav osamljen vozil na prvem mestu do nove zmage. Dirko za pozabo je imel njegov moštveni sotekmovalec, Perez je po trčenju z Lewisom Hamiltonom moral k mehanikom po nov nos dirkalnika, nato je dobil petsekundno kazen, pozneje trčil še s Kevinom Magnussenom in moral še enkrat v bokse po še en rezervni nos dirkalnika. Ko je že kazalo, da bo dirko končal predčasno, pa se je ob koncu za en krog še vrnil na stezo in odslužil kazen.

Naredili so raketo

»Nora sezona. Lahko smo ponosni nase tako mi tu na stezi kot vsi v tovarni. Fantje, zgradili ste raketo,« je dvojo ekipo po radijski zvezi takoj po koncu pohvalil Verstappen. »Sijajno je bilo zmagati tukaj. Vsak najmanjši del dirkalnika je deloval odlično, le na startu sem čutil nekaj zdrsa koles, potem je bilo vse po načrtih,« je še dodal.

Zelo zadovoljen je bil tudi Piastri, ki je nedavno podaljšal sodelovanje z ekipo, zdaj pa se je prvič v karieri povzpel na zmagovalni oder: »To je nekaj posebnega. Zapomnil si bom za vedno. Ne dobi veliko ljudi priložnosti za takšen dosežek, meni je uspelo že v prvi sezoni formule 1.«

Potem ko je Carlos Sainz na prejšnji dirki z zmago prekinil prevlado Red Bulla, tokrat ne Ferrarija ne Mercedesa nista bila konkurenčna v boju za stopničke. Ferrarijev Charles Leclerc je končal na četrtem mestu, bitko Mercedesov, ki sta v medsebojnem obračunu celo zapeljala s steze in ni veliko manjkalo do trčenja, pa

Lewis Hamilton, ki je bil na koncu peti. Mesto za njim je končal Sainz v drugem Ferrariju, sedmi je bil George Russell v drugem Mercedesu.

V SP ima zdaj Verstappen natančno 400 točk, Perez je pri 223, tretji je Hamilton s 190. Konstruktorski naslov je Red Bull potrdil s 623 točkami, Mercedes jih ima 305, Ferrari pa 285.

Na naslednji postaji SP v Katarju bodo 7. oktobra izvedli eno od letošnjih sprinterskih dirk, dan pozneje bo na vrsti še klasična nedeljska dirka.