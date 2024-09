Norris vse bližje Verstappnu

Lando Norris je zmagovalec dirke formule 1 za VN Singapurja. Na atraktivni dirki pod žarometi je dirkač McLarna na 18. dirki sezone prišel do tretje zmage v letu 2024. Suvereno vodstvo od štarta do cilja mu je na koncu prineslo 20 sekund naskoka pred Maxom Verstappnom (Red Bull), sicer vodilnim v skupnem seštevku za SP. Tretji je bil drugi McLarnov voznik Oscar Piastri.

Na dirkališču Marina Bay Street Circuit je bil Norris prepričljiv, le enkrat je na polovici od 62 rund dolge dirke poskrbel za razburjenje na tribunah in v boksih, ko se je rahlo dotaknil zida, a je bila njegova prednost dovolj velika, da je naprej kraljeval na čelu kolone. Gladko pa je šlo skozi celotno dirko, kjer je bila med starterji tudi pop ikona Kylie Minogue, saj prvič po letu 2008 na stezi ni posredoval varnostni avtomobil.

»Res neverjetna dirka. Bilo je nekaj neprijetnih trenutkov, a sem vse težave rešil. Letel sem skozi celo dirko,« je po zmagi povedal Britanec.

Vse kaže, da se obeta zanimiv finiš sezone, saj Nizozemec Verstappen na videz vodi suvereno, a je že osem dirk brez zmage, vse pa kaže, da ima Norris trenutno tudi najhitrejši bolid med vsemi. Verstappen bo moral še naprej počakati tudi na prvo zmago na tem dirkališču. Danes je bil drugi, kar mu je uspelo tudi leta 2018.

Šest dirk pred koncem in velikim finalom v Abu Dabiju ima Norris 52 točk zaostanka za Verstappnom. V konstruktorskem seštevku so pri McLarnu vse bolj zadovoljni, saj so prednost pred Red Bullom povečali na 41 točk.

Tekmovalce zdaj čaka daljši premor. Čez štiri tedne bo Austin gostil VN ZDA.