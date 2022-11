Nova Gorica ni pozabila tekme zasukov

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu

Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si. Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (12. 11.): 1. C) Teo Alibegović

2. A) Tina Križan

3. C) nastop Anžeta Kopitarja za rise

1. Pred natanko 25 leti so v Hannovru, tako kot zdaj v Torinu, najboljši teniški igralci nastopili na sklepnem turnirju sezone ATP. Naslov zmagovalca je osvojil Pete Sampras, svojega tekmeca v finalu je ugnal prav gladko – 6:3, 6:2, 6:2. S kom se je takrat pomeril za lovoriko?

A) z Jevgenijem Kafeljnikovom

B) z Borisom Beckerjem

C) z Goranom Ivaniševićem

2. Dvajset let je naokrog od silno razburljive tekme domačega nogometnega prvenstva v Novi Gorici. Takrat se je v predstavi številnih zasukov Olimpija s svojim udarnim zvezdnikom Robertom Prosinečkim veselila zmage. Koliko golov je takrat videlo 1600 gledalcev v novogoriškem športnem parku?

A) 5

B) 7

C) 9

3. Celjski rokometaši so zablesteli sredi novembra 2012 in navdušili prek 5000 domačih navijačev v Zlatorogu ob zmagi proti favoriziranem Kielu z 31:28. Za gostitelje je največ golov (7) zabil Gašper Marguč, odrezali so se tudi drugi celjski aduti od vratarja Matevža Skoka naprej. Kdo je bil takrat trener slovenski državnih prvakov?