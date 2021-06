Nova mojstrovina Rajmonda Debevca

Najboljši slovenski strelec je imel v zadnjem času velike težave s hrbtom, po bronu se mu lahko upravičeno smeji. FOTO: Jože Suhadolnik

Dopolnil slovensko zbirko

Najboljši slovenski strelec vseh časovje uprizoril novo mojstrovino na mednarodnem prizorišču. Oseminpetdesetletni strelec iz Ljubljane je na evropskem prvenstvu z zračnim, malokalibrskim in velikokalibrskim orožjem ter puško šibrenico v Osijeku v disciplini velikokalibrska puška leže na 300 metrov osvojil odličje bronastega leska.Trikratni nosilec olimpijskega odličja je v tej neolimpijski strelski disciplini zadel 598 krogov. Pred njim sta se uvrstila le Avstrijec, ki je zadel vseh 600 krogov, drugo mesto pa je zasedel Danecs 599 krogi. Poleg Debevca sta nastopila šein. Prvi je s 594 krogi zasedel 17., drugi pa s 585 krogi 25. mesto.»Na podlagi izkušenj iz preteklosti sem se zavedal, da imam možnosti za kolajno le v disciplinah v ležečem položaju in temu sem v pripravljalnem obdobju posvetil največ pozornosti. V zadnjem času imam velike težave s hrbtom, na današnji tekmi pa sem takoj zavzel dober položaj na strelišču in bil povsem osredotočen. Že v poskusnih strelih sem imel dober občutek, zbranost sem zadržal tudi med tekmo in dosegel lep izid, zavoljo večjega števila notranjih desetk pa tudi premagal četrtouvrščenega Danca, ki je prav tako zadel 598 krogov,« je po novi kolajni na velikih tekmovanjih dejal Debevec.Debevec na zadnjem velikem tekmovanju pred pandemijo novega koronavirusa v Bologni in Tolmeču 2019 ni osvojil odličja, leto dni pred tem pa je bil v južnokorejskem Changwonu svetovni prvak v disciplini velikokalibrska puška leže na 300 metrov. Osemkratni udeleženec olimpijskih iger med letoma 1984 in 2012 in nosilec treh odličij - zlato je osvojil v Sydneyju 2000, bronasti pa v Pekingu 2008 in Londonu 2012 - je poskrbel za drugo slovensko kolajno na letošnjem EP. Odličje srebrnega leska je osvojila tudi slovenska ženska reprezentanca na ekipni tekmi z zračno puško. Na tej tekmi so nastopileinNa današnji tekmi v olimpijskem trapu slovenski strelci niso posegli po zvezdah. Najboljši je bil, ki je zadel 116 letečih tarč, kar je zadostovalo za 31. mesto. Dvakratni olimpijecje dvodnevno tekmo z dvema zadetkoma manj končal na 41.,pa je zadel 112 glinastih golobov in pristal na 58. mestu. Edina slovenska predstavnica v trapuje tekmo končala na 23. mestu, potem ko je zadela 108 letečih tarč.