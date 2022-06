Nova vloga Urške Žolnir Jugovar

Za novega predsednika Evropske judoistične zveze (EJU) so na izrednem kongresu na Dunaju izvolili Madžara Laszla Totha. Nasledil bo Nemca Otta Kneitingerja, ki je letos kot vršilec dolžnosti prvega moža zamenjal Rusa Sergeja Solovejčuka; ta je odstopil zaradi ruskega napada na Ukrajino.

Urška Žolnir Jugovar pa je postala ena od treh športnih direktorjev, kar je najvišji položaj katerega od slovenskih predstavnikov doslej v EJU. »Zelo sem počaščena in hvaležna, da so me potrdili za enega od treh športnih direktorjev in da sem del novoizvoljenega izvršnega odbora, ki ga bo vodil dr. Laszlo Toth,« je ob izvolitvi dejala 40-letna šampionka iz Pernovega pri Žalcu, ki se že veseli izzivov pri EJU.

Urška Žolnir Jugovar se lahko med drugimi uspehi pohvali tudi z dvema kolajnama z olimpijskih iger; v Atenah se je leta 2004 izkazala s tretjim mestom, osem let pozneje pa je v Londonu navdušila z zlato lovoriko.