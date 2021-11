Novi poraz mariborskega kluba

Okrnjena slovenska »reprezentanca« v boksu je v regionalni ligi, v kateri se bori pod imenom BK Maribor, doživela še tretji poraz. Tokrat je morala v svojem ringu priznati premoč zagrebškim Vitezom, ki so bili boljši s 14:6.

Za domačo zasedbo so točke v mariborski dvorani Leona Štuklja prispevali mladinec Dejan Leburić (do 75 kg), ki je s 5:0 premagal Krešimirja Kneževića, ter člana Mohammad Rezai (do 60 kg, brez boja) in Edin Sejdinović (do 69 kg), ki je s 3:2 ugnal Filipa Kolarja.

Poraze so ob mladincu Luki Rašiću (do 69 kg) doživeli še člani Sadik Gashi (do 64 kg), Marko Makovec (do 75 kg), David Forster (do 81 kg) in Aljaž Ban (do 91 kg).

V uvodnem krogu je BK Maribor v Beogradu izgubil s Crveno zvezdo (6:14), v drugem pa je moral v Bijeljini priznati premoč še Radniku (4:16).