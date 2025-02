Novo priznanje za Vodiška, veliko jadro Žbogarju

Olimpijski podprvak v jadranju na deski s padalom Toni Vodišek je po pričakovanju postal najboljši slovenski jadralec lanskega leta. Veliko jadro za življenjsko delo v tem športu je prejel Stanislav Žbogar.

Vodišek je imel novembra zahtevno operacijo kolena, ki je bila uspešna. Zdaj dobro okreva, njegov glavni cilj pa ostajajo naslednje poletne olimpijske igre leta 2028 v Los Angelesu, na katerih bo meril na zlato lovoriko. Kirurški poseg je vključeval sanacijo poškodb sprednjih križnih in stranskih vezi ter meniskusa.

»Operacija je bila res težka, ampak sem bil v rokah dobre zdravniške ekipe in sem dokaj hitro okreval. Zdaj lahko že skačem in delam poskoke in menim, da bom lahko ob koncu prve polovice leta že na vodi ter spet jadral. Na majskem evropskem prvenstvu na žalost še ne bom mogel nastopiti, bom pa zagotovo pripravljen za svetovno prvenstvo ob koncu leta,« je napovedal 24-letni Koprčan.

Stanislav Žbogar je oče s tremi olimpijskimi kolajnami najuspešnejšega slovenskega jadralca v zgodovini Vasilija Žbogarja, do njegovih prvih olimpijskih iger v Sydneyju je bil 20 let tudi njegov trener ali vodja ekipe. Stanislav, za ljubitelje jadranja Slavko, se je po tekmovalni karieri uveljavil v organizaciji v tem športu. Tako je dolgo vodil Burjo iz Izole in slovensko reprezentanco na več olimpijskih igrah ter evropskih in svetovnih prvenstvih.

Med letoma 2005 in 2009 je bil predsednik Jadralne zveze Slovenije (JZS), deloval pa je tudi kot nacionalni jadralski sodnik. Še naprej ostaja povezan z jadranjem pri prirejanju velikih mednarodnih regat, pri delu z mladimi, jadranje pa si prizadeva vključiti tudi v turistično ponudbo.

Prihaja do menjave rodov

Priznanje mu je izročil Samo Lozej, predsednik JZS. »Prihaja do menjave rodov, za odličnimi tekmovalci prihajajo mladi. To je zaveza za našo zvezo, da nadaljujejo z delom tudi v tem olimpijskem ciklusu z vrhom v Los Angelesu. Brez denarja ne gre, a takšne podpore, kot jo imamo zdaj pri ministrstvu za šport, še nismo imeli,« je uvodoma dejal Lozej.

Posebna priznanja za tekmovalne dosežke, tudi za nastope na OI, so dobili Žan Luka Zelko, Lina Eržen in Lin Pletikos. Priznanje sekcije za velike jadrnice sta prejela Vladimir Borštnar in Bojan Gale. Z jadrnico Joy (J-99) sta osvojila prvo mesto v kategoriji C na evropskem prvenstvu ORC za dvočlanske posadke.

Najboljšo mladinsko posadko sta sestavljala Martin Fras in Mija Škerlavaj, ki sta postala mladinska svetovna prvaka v razredu 470 do 21 let ter osvojila bron na mladinskem evropskem prvenstvu v isti starostni skupini. Najboljša mladinca sta bila Alenka Valenčič, med drugim je zasedla 10. mesto na evropskem prvenstvu razreda ilca 6 do 21 let, in Luka Zabukovec, ki je lani osvojil naslov evropskega podprvaka na mladinskem evropskem prvenstvu v ilci do 21 let.

Nagrade so prejeli tudi najmlajši tekmovalci, v razredu optimist Lina Sorta in Val Grbec, za vrhunske dosežke pa še Val Eržen, Ana Planinšič in Teo Gerželj, Rok Kovačič in Lara Božič, Svit Dujmovič Šterpin in Maj Petrič.

Priznanje zveze so dobili Jadralni klub Ljubljana za 75 let soustvarjanja in razvoja slovenskega jadranja in 50. izvedbo regate Šavrinka, Jadralni klub Burja za 70 let soustvarjanja in razvoja slovenskega jadranja in za vrhunske rezultate, Jadralni klub Živaana za 45 let razvoja jadranja v celjski regiji, Športno kulturno društvo Wada pa za dolgoletno izvedbe novoletnega srečanja ljubiteljev morja in jadranja.

Med podeljevalci je bila tudi najboljša slovenska jadralka doslej Tina Mrak, ki je po OI v Parizu sicer končala z olimpijskim jadranjem. V njem je največje uspehe dosegla s prav tako že nekaj let tekmovalno upokojeno z Veroniko Macarol, ki je oblikovala priznanja zveze, že med kariero pa je velikokrat presenetila z razstavami svojih slik.

Prireditev Jadralec leta je bila prvič v Kopru, na njej so bili med drugimi tudi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac, župana Kopra Aleš Bržan in Izole Milan Bogatič ter predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan.