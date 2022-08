Ob mreži s Kamerunom premiera, s Francijo pa derbi

Resda se je včeraj spustil zastor nad pisano dogajanje evropskih prvenstev v Münchnu in Rimu, vseeno pa novi teden prinaša zelo živahen športni koledar doma in na tujem: na nogometnih igriščih, pod koši, v kolesarski karavani po Španiji in tokrat prvič pri nas na svetovnem prvenstvu v odbojki.

Današnji ponedeljek bo v primerjavi s športno nevihto prihodnjih dni kar miren. Na kolesarski dirki po Španiji, zadnji od treh evropskih tritedenskih klasik v sezoni, bo prost dan, saj se tekmovalci selijo iz Nizozemske v izvirno deželo priljubljene Vuelte, doma bosta Gorica in Domžale (20.15) sklenila 6. kolo Prve lige Telemach. Nogometni spektakel večera pa ob 21. uri pripada velikima otoškima tekmecema Manchester Unitedu in Liverpoolu.

Tudi v torek bodo oživele nekatere nogometne arene, vroče bo zlasti v Lizboni, Beogradu in Plznu na tekmah Benfica – Dinamo Kijev, C. zvezda – Maccabi Haifa in Plzen – Karabah (vse 21.00) ob končnih odločitvah za vizume lige prvakov. V Španiji bo prva etapa Vuelte po treh na Nizozemskem, pred našimi odbojkarji pa bo sklepni pripravljalni test v pričakovanju petkove premiere na SP. Na tej generalki se bodo v Stožicah (20.30) pomerili z Iranom.

V petek bo v Stožicah uvodna tekma slovenskih odbojkarjev na SP. Vijolične nogometaše v četrtek čaka odločilna tekma za Evropo. Pred košarkarskim eurom bodo še kvalifikacije za mundial.

Tudi sreda ob 21. uri prinaša tri tekme za zadnje tri vstopnice nogometne lige prvakov – Dinamo Zagreb vs. Bodo/Glimt (Nor), PSV vs. Glasgow Rangers in Trabzonspor vs. København. Naše odbojkarice bodo v Gradcu (20.25) proti Avstrijkam nadaljevale kvalifikacije za EP, Primož Roglič in druščina pa Vuelto.

Četrtek? Odštevanje je na vrhuncu – le še dan bo ločil moško slovensko odbojkarsko reprezentanco od velike premiere svetovnega prvenstva na domačem parketu. Za nogometni Maribor pa ne bo več odštevanja! Ob 19. uri se bodo namreč vijolični v Cluju (Rom) na odločilni tekmi za vstop v konferenčno ligo pomerili z domačim moštvom. Za uvod v Ljudskem vrtu ni bilo zmagovalca – 0:0. Zanimiva pa je tudi košarkarska zgodba. Vsa športna Slovenija pričakuje euro (od 1. do 18. septembra), a najprej čaka Sekulićeve izbrance še nadaljevanje kvalifikacij za SP 2023. V Celju (20.30) se bodo pomerili z Estonci.

No, pa bo napočil ta zadnji avgustovski petek in z njim prvič doslej na slovenskih tleh svetovno prvenstvo v odbojki. Naša dežela si ga bo delila s Poljsko, za uvod se bo slovenska izbrana vrsta v petek v Stožicah (20.30) pomerila s Kamerunom. Pred tem, ob 17.30, bo derbi v skupini Francija vs. Nemčija. Atleti se bodo po razburljivih bojih na EP vrnili k diamantni ligi, ta bo v Lozani, 7. kolo domačega nogometnega prvenstva bosta odprla Sežana in Bravo (17.30).

Sobotni športni spored ponuja nadaljevanje odbojkarskega mundiala v Ljubljani in Katovicah na poljskem jugu, slovenska izbrana vrsta bo imela po premieri s Kamerunci prost dan. Nadaljevala se bosta tudi Vuelta in domače nogometno prvenstvo s tekmama Olimpija – Radomlje (17.30) in Domžale – Koper (20.15). Rokometaši Trima Trebnje pa bodo vstopili v novo sezono evropske lige in se ob 18.30 pomerili z domačim Kristianstadom na Švedskem.

Elita pri nas namesto v Rusiji Da bo Slovenija skupaj s Poljsko gostila najboljše moške odbojkarske reprezentance na svetu, gre za posledico vojnega dogajanja na evropskem vzhodu. Potem ko je Rusija napadla Ukrajino, se je morala soočiti z mednarodnimi ukrepi tudi na športnem prizorišču in je tako izgubila SP v odbojki. To bo v Ljubljani in Katovicah od 26. t. m. do 11. septembra.

Zdi se kar težko verjetno, toda tik pred začetkom evropskega prvenstva košarki Gorana Dragića, Luko Dončića in druščino čaka zelo pomembna preizkušnja v kvalifikacijah V nedeljo bodo namreč ob 15. uri igrali v Münchnu proti domači reprezentanci, povrh bodo nato z Nemčijo igrali tudi na omenjenem euru v Kölnu. Na odbojkarskem SP bo pred našimi reprezentanti ob 20.30 izjemen francoski izziv. Nedeljski spored domače nogometne lige bo ponudil tradicionalni derbi Mure in Maribora (Fazanerija, 17.30). Ob 15. uri bo dirka formule 1 za VN Belgije.