Ob spominu na Nikija Laudo se tolažijo z rdečimi biki

Slovenski ljubitelji formule ena se že od nekdaj razveselijo velike nagrade Avstrije in mnogi bodo tudi to nedeljo na tribunah dirkališča v Spielbergu. Nanj jih veže bližina, a tudi tradicija elitnega avtomobilističnega športa pri naših severnih sosedih. Avstrijci so doslej prispevali 16 tekmovalcev v svetovno prvenstvo F1, proslavili štiri naslove prvaka in zmage na 41 preizkušnjah. Povsem drugače kot Madžari, ki bodo gostili dirko 31. julija: njihov edini adut v zgodovini je bil Zsolt Baumgartner, ki je nastopal v letih 2003-04 in osvojil eno samo točko.

Kaj je svojevrsten paradoks avstrijskih dirkačev? Kako se je odvijala nepozabna dirka leta 1984 na Österreichringu? Kako je Niki Lauda dobil potrditev svoje jeklene volje? Kdo je zadnji magnet za Avstrijce?