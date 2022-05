Ob zlatu Benjamina Savška na OI je navijal in trpel hkrati

V nadaljevanju preberite:

Uvodno dejanje 23. evropskega prvenstva za slalomiste na divjih vodah je že močno razredčilo slovenske vrste v Liptovskem Mikulašu. Danes se bodo na Slovaškem preizkusili še kanuistke in kanuisti. Slednji imajo velike možnosti za podvig, saj Benjamin Savšek in Luka Božič že dolgo vrsto let sodita med najboljše na svetu, skupaj z Anžetom Berčičem pa so bili dvakrat prvaki stare celine, enkrat srebrni in enkrat bronasti.

Zakaj bo letošnja sezona za Božiča nekaj posebnega? Kaj vse ga je teplo v letih 2020 in 2021? Kaj se je odločil, ko se je pobral iz psihične krize? Zakaj pravi, da sta bila lani s Savškom dvojna tekmeca?