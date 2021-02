Obtožen spolne zlorabe, trgovine z ljudmi je naredil samomor

Nekdanjega trenerja ameriške ženske olimpijske reprezentance v gimnastiki, 63-letnega Johna Gedderta, so v četrtek našli mrtvega le nekaj ur zatem, ko ga je državno tožilstvo Michigana obtožilo spolne zlorabe, trgovine z ljudmi in drugih zločinov. Geddert je bil povezan z nekdanjim reprezentančnim zdravnikom Larryjem Nassarjem, ki je že v zaporu.



Geddert bi se v četrtek moral zglasiti na sodišču v Lansingu v državi Michigan. Pravosodni minister zvezne države Dana Nessel, ki je predstavil obtožnico proti Geddertu, je potrdil, da je nekdanji trener storil samomor, poroča nemška tiskovna agencija dpa. »Gre za tragičen konec te tragične zgodbe za vse vpletene,« je dejal Nessel.



Tožilstvo je nekdanjega trenerja ženske olimpijske reprezentance ZDA obtožilo dveh primerov spolne zlorabe in 20 primerov trgovine ljudi, povezanih z delovanjem svoje telovadnice Twistars v Michiganu. Gre za isto telovadnico, kjer je deloval zdravnik Nassar.



Geddert je bil leta 2012 trener ženske olimpijske reprezentance ZDA, ki je osvojila zlato medaljo. V vlogi trenerja je sodeloval z Nassarjem, ki ga je sodišče v Michiganu zaradi spolnih zlorab mladoletnih telovadk leta 2018 obsodilo na dosmrtni zapor.



Geddert naj bi leta 2016 med pregonom Nassarja lagal, ko je trdil, da se ni zavedal tega kar je zdravnik počel. A številne žrtve Nassarjevega početja so Gedderta obtožile, da je od njih zahteval zdravstveno oskrbo pri Nassarju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Nassar je svoje žrtve zlorabil pod pretvezo zdravniške oskrbe.

V zvezi z Nassarjem je obtožnica Gedderta bremenila le krivega pričanja glede tega, kar je vedel o zdravnikovem početju. Pri ostalih točkah je po besedah tožilcev šlo predvsem za njegovo surovo ravnanje s telovadkami, ki so bile izpostavljene »razmeram prisilnega dela pod pogoji, ki so povzročale poškodbe«. V enem primeru naj bi tudi spolno zlorabil mladoletno telovadko.

