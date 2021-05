Od 17. maja treningi dovoljeni vsem, na tekmah polovica gledalcev

Od 17. maja naprej bodo treningi dovoljeni vsem športnikom po zakonu o športu, od takrat bodo možna tudi vsa tekmovanja, na katerih bo lahko do 50 odstotkov zapolnjenih sedišč, in športno-rekreativna dejavnost, ki se bo izvajala individualno oziroma v skupini do 50 vadečih. Tako je glede na epidemiološko sliko določila vlada Republike Slovenije. Ob izjemah bodo za udeležbo potrebna testiranja na covid-19.



Vlada bo odlok, ki bo veljal od 17. do vključno 23. maja, objavila v uradnem listu, v katerem bodo natančno določene izjeme pri testiranju prebolevnikom in cepljenim. To velja za vse športnike in člane njihovih ekip, ki se bodo udeleževali tekmovanj, ter drugo organizacijsko osebje, ki bo sodelovalo pri izvedbi tekmovanj, pa tudi za gledalce.



Proces športne vadbe bo dovoljen le v varnih skupinah. Za izvajanje športnih dejavnosti se bodo lahko uporabljali športni objekti in površine v naravi ter šolski športni objekti. Dovoljeni bodo javno veljavni programi usposabljanj za strokovno delo v športu.



Omejitve, ki jih predpisujejo drugi odloki, in vplivajo na izvajanje športne dejavnosti ter na gibanje ali potovanje do prizorišča treningov ali tekmovanja, se ne bodo uporabljale za športnike in strokovne delavce v športu. Vsi sodelujoči bodo morali upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje okužb v času epidemije novega koronavirusa. Odlok bo vlada glede na priporočila zdravstvene stroke in epidemiološko sliko ukrepe tedensko potrjevala ali spreminjala.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: