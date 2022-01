Od Dallasa do Pekinga: Dončić, Gajser, Oblak in skakalni aduti

Prehod iz januarja v februar prinaša izjemno bogat in pester športni teden, v katerem bodo prišli na svoj račun ljubitelji številnih športov. V petek bodo v Pekingu uradno odprli letošnje olimpijske igre, kljub zimskemu obdobju pa bo izjemno živahno tudi v nogometni družini.

V noči na ponedeljek je prvič v temu tednu »povedal« svoje Luka Dončić, ki ga čakajo v majici Dallasa tri tekme. Po nočnem spektaklu na Floridi, kjer je bil gost Orlanda, bo Dallas sprejel dva izziva v svoji dvorani, v Teksas prihajata Oklahoma (četrtek, 2.30) in Philadelphia (sobota, 2.30). Današnji ponedeljek prinaša prvi četrtfinalni tekmi na EP v futsalu – dve bodo igrali jutri – ter četrtfinalne tekme pokala Spar v košarki.

Močna atletska odprava v Zagreb

Hokejisti SŽ Olimpije bi morali ta teden igrati večkrat, prvič že jutri, toda zadnjo besedo bo imel spet covid-19, ki močno kroji urnik ICEHL, bomo videli. Torek gotovo prinaša atletski troboj reprezentanc Slovenije, Hrvaške in Srbije v Zagrebu. Slovenci bodo tekmovali z močno ekipo, v kateri bodo tudi Tina Šutej (palica), Anita Horvat (800 m), Neja Filipič (troskok), Luka Janežič (4x400 m), Robert Renner (palica), …

Anita Horvat bo nastopila na troboju v Zagrebu. FOTO: Jože Suhadolnik

Tudi v sredo, 2. februarja, bo pestro. V Pekingu bodo že začeli tekmovati v nekaterih olimpijskih panogah, seveda končnih odločitev še ne bo. Končana pa bo tekma košarkarjev Cedevite Olimpije in Bursasporja v Stožicah (19.15), ki bo zelo pomembna za Ljubljančane. Če bo Dončić v tem tednu »spregovoril« trikrat, pa bo eden najboljših motokrosistov na svetu le enkrat. Tim Gajser in Jan Pancar bosta namreč pred začetkom nove sezone nagovorila medije v sredo točno opoldne.

Abu Dhabi gosti svetovno prvenstvo

Četrtek bi moral biti hokejsko obarvan – SŽ Olimpija bi morala v Tivoliju gostiti Fehervar (dan pozneje naj bi se kluba merila še enkrat), Sij Acroni Jesenice v Podmežakli Ritten, Anže Kopitar in soigralci pri Los Angelesu bodo gostovali v Detroitu. Bolj zanesljivo je, da bodo v Združenih arabskih emiratih odprli klubsko SP v nogometu – Chelsea bo začel 9. februarja –, nov izziv pa bo sprejel Dončić.

Petek prinaša otvoritveno slovesnost olimpijskih iger (13.00), ki bo pritegnila pozornost tudi pri nas. Na Nizozemskem bodo igrali polfinale EP v futsalu, košarkarji Krke pa bodo sprejeli izziv v Črni gori pri Derbyju (20.00). Izpostaviti velja vrnitev slovenskega prvenstva v rokometu, že v petek bodo igrali zanimivi tekmi 14. kola Gorenje – Trimo in Maribor – Celje PL.

Tim Gajser bo razkril načrte v letošnji sezoni. FOTO: Matej Družnik

Soboto bodo gotovo zaznamovali v Pekingu, olimpijske igre bodo namreč dobile močan zagon tudi na smučarskih skakalnicah. Toda borili se bodo tudi drugi. Dvoboji Bayerna in Leipziga v bundesligi (18.30) so vselej spektakularni, enako tekme Dallasa v ligi NBA.

Aktualna bo tudi rokometna liga prvakinj. Krim Mercator bo igral doma, krimovke pa bodo lovile nujno zmago proti slabi turški ekipi Kastamonu (16.00), s katero bi ohranile upanje za nastop v izločilnih bojih tekmovanja.

Nogometni derbiji v Franciji, Španiji in Italiji

Nedelja prinaša nove izzive v Pekingu in tekmi zeleno-belih ekip: Cedevita Olimpija bo gostila Igokeo v ligi Aba (19), SŽ Olimpija bo gostovala v Bolzanu (16), toda 6. februar naj bi bil vendarle nogometno obarvan.

Če odmislimo četrtfinale na klubskem SP, bo na urniku več spektaklov. Ob 15. uri se bosta v milanski klasiki merila Inter in Milan, uro in 15 minut pozneje Barcelona in Atletico Madrid, slednji morda z Janom Oblakom med vratnicama. Tudi francoski derbi Lille vs. PSG (20.45) bi lahko navdušil. Ljubitelji reprezentančne akcije bodo čakali na finale afriškega prvenstva (20) in vrhunec letošnjega eura v futsalu (17.30).