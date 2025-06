Sladka zmaga Slovenk z grenkim priokusom

Slovenske odbojkarice so na tretjem in hkrati zadnjem turnirju predtekmovanja zlate evropske lige v Velenju prišle do prve, skupno pa do tretje zmage. Po ogorčenem boju so po dveh urah in 27 minutah premagale Grčijo s 3:2 (23, -20, 19, -20, 11). Izguba točke pa ji je še zmanjšala možnosti, da bi se uvrstila na zaključni turnir na Švedsko.

Tekma je pokazala, da sta tudi ekipi Slovenije in Grčije podobne kakovosti. Tako so izbranke Alessandra Oreficeja odigrale še eno tekmo, v kateri so odločale malenkosti. Tokrat se je dvoboj vsaj delno odvil po slovenskih željah, za kar ima največ zaslug novinka v slovenski vrsti, naturalizirana Gambijka, Fatoumatta Sillah.

Pokazala je, da bo okrepitev slovenske vrste, ob solidnem sprejemu je bila z 21 točkami skupaj z visoko grško korektorico Marto Anthuli najučinkovitejša igralka tekme.

Slovenke bodo tekmovanje končale z nedeljsko tekmo proti Španiji.