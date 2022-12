Odbojkarice Calcita izgubile v pokalu CEV, odbojkarji slavili v Zagrebu

Tudi v pokalu CEV pa so bile igralke Calcit Volleyja na prvi tekmi 1/16 finala neuspešne, v Kamniku so jih premagale odbojkarice Olympiakosa iz Pireja, ki so bile boljše s 3:1. Pri Kamničankah je bila z 18 točkami najučinkovitejša Maša Pucelj, Sara Hutinski se je izkazala s šestimi goli, vse to pa je bilo premalo za uspeh proti ekipi, ki je sodeč po statistiki zaostajala v večini elementov. Kljub neprepričljivemu sprejemu pa je imela boljši izkupiček pri zaključevanju napadov, kar je bilo ob nekoliko več napakah domačih odbojkaric bržkone odločilno.

Calcit Volley : Olympiakos 1:3 (-18, 20, -27, -20) Športna dvorana Kamnik, gledalcev 75, sodnika: Bernström (Švedska), Kovačević (Črna gora). Calcit Volley: Gorjup, Radišković 10 (1 as), Vovk 11 (1 as, 1 blok), Đorđević 8 (1 as, 1 blok), Hutinski 11 (6 blokov), Boisa, Kregar, Charuk, Vukojević, Pucelj 18 (3 bloke), Čižman 3 (1 as, 1 blok), Banko. Olympiakos: Giota, Emanolidu 6 (2 bloka), Kosma, Siristatidi, Winters 14 (2 asa, 1 blok), Antonakaki, Aelbrecht 6, Salas 16 (1 as), Cicigiani, Kubura 14 (2 asa), Kristodulu 5 (1 blok), Genicaridi, Zaferiu, Sufleri.

Slovenskim prvakinjam je lahko žal predvsem za tretji niz, v katerem so zapravile štiri zaključne žoge za vodstvo 2:1. Pred tem pa vodile tudi 23:21. Po izgubljenem tretjem nizu so domače odbojkarice slabo začele tudi četrti niz, v katerem so Grkinje povedle z 12:7. Vendar se Kamničanke niso predale in po seriji dobrih servisov Anđelke Radišković in bloku Mile Đorđević prišle do vodstva s 15:14. Vodile so tudi z 20:19, v končnici pa je bila za njih prevelika ovira Elaine Winters, predvsem njeni servisi.

Povratna tekma bo naslednji torek v Pireju.

Kamničani brez težav do zmage v Zagrebu

Odbojkarji Calcita Volleyja pa so na tekmi druga turnirja srednjeevropske lige v Zagrebu premagali Mladost s 3:0 (21, 19, 18). Preostale tekme turnirja bodo 27., 28. in 29. decembra. Odbojkarji Calcita Volleyja so vnaprej odigrali tekmo drugega kroga srednjeevropske lige in na šesti tekmi prišli do pete zmage v tem tekmovanju, s katero so se utrdili na drugem mestu za ACH Volleyjem. Proti tekmecu, ki je lani igral na zaključnem turnirju, po sezoni pa zaradi odhoda Radovana Gačića k ACH Volleyju zamenjal trenerja, ostal pa tudi brez nekaterih igralcev, niso imeli večjih težav.

Od tekmeca so bili boljši skoraj v vseh elementih, trenerja Matijo Pleška lahko najbolj veseli predvsem veseli dejstvo, da je deloval sprejem, s katerim so imeli na zadnji tekmi domačega prvenstva proti Merkur kar nekaj problemov. Je pa res, da so Zagrebčani pokazali veliko manj kot minulo soboto Mariborčani.

Mladost Zagreb : Calcit Volley 0:3 (21, 19, 18) Športna dvorana Bojan Stranić, gledalcev 50, sodnika: Tillmann, Ujhazi (oba Madžarska). Mladost: Repek, Jakoliš 1, Stevanovič 4, Ivić 1 (1 as), Vlasić 5 (1 blok), Vasko, Ecker 11 (1 as), Gajić 7 (1 as, 1 blok), Dolgopolov 1 (1 blok), Jakopec, Smiljanić, Stanković 2, Zeljković 7 (1 as, 1 blok), Cvanciger 2. Calcit Volley: Planinšič, Mujanović 7 (1 blok), Vinkovič 2, Lazar, Klobučar 10 (1 blok), Košenina, Arsenoski 1 (1 blok), Okroglič 4, 2 bloka), Sosa, Mitrašinovič 7 (1 as), Aponza 10 (3 bloke), Pavlović 5 (1 as, 2 bloka).

Kamničani so imeli tekmo pod nadzorom v vseh nizih, domači so se jim še najbolj upirali v prvem, v katerem so tudi edinkrat vodili za dve točki, zadnjič z 11:9. A sledilo je pet zaporednih točk slovenske ekipe, po katerih tekmec z izjemo začetka drugih dveh nizov ni več vodil. Calcit se je najbolj izkazal pri bloku, z njim je dosegel tudi deset točk.