Odbojkarice začele z zmago proti Avstriji

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v tekmi 1. kroga srebrne evropske lige v Luksemburgu igrala z Avstrijo in zmagala s 3:0 (17, 17, 20). Ekipo v vlogi selektorja prvič vodi Gregor Rozman, ki je na klopi zamenjal italijanskega strokovnjaka Alessandra Chiappinija. Glavni cilj je uvrstitev v zlato ligo.



»V prvem nizu smo potrebovale nekaj časa, da smo se uigrale, ker je bila to prva tekma in ker smo imele kratke priprave v tej sestavi. Potem nam je igra stekla, bile smo osredotočene, zmanjšale smo število napak in prišle do želenega rezultata,« je uvodni nastop ocenila Darja Eržen.



Za Slovenijo so igrale: Lorber Fijok 11, Janežič, Eržen 11, Bračko 9, Zdovc Sporer, Zatković 11, Pogačar 1, Velikonja Grbac 6, Boisa 2, Markovič 1, Đukić, Mazej, Winkler.



Naslednja tekma v srebrni evropski ligi čaka Slovenke v petek ob 17.30, ko bodo tekmice gostiteljice Luksemburžanke.

