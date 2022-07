Odbojkarji brez sklepnega turnirja

Slovenska odbojkarska reprezentanca se ni uvrstila na zaključni turnir osmerice v letošnji izdaji lige narodov. Čeprav je imela pred zadnjim obračunom ligaškega dela še možnosti za osmo mesto, so Poljaki v domačem Gdansku z zmago s 3:1 (14, 23, -23, 17) upravičili vlogo favoritov, Slovenci pa so zasedli končno deseto mesto.

Slovenija je imela pred zadnjim dvobojem ligaškega dela letošnje lige narodov še možnosti za uvrstitev na zaključni turnir osmerice, saj sta ji na roko šla poraza Argentine in Nizozemske. Upov na nastop v Bologni med 20. in 24. julijem pa je bilo konec po izgubljenih prvih dveh nizih.

Slovenci so kazali različne podobe v ligi narodov. FOTO: FIVB

V ponovitvi lanskega polfinala EP na Poljskem so namreč domačini z osvojitvijo prvih dveh nizov hitro zatrli upe varovancev avstralskega stratega Marka Lebedewa, po zmagi s 3:1 pa se kot drugouvrščena ekipa uvrstili na zaključni turnir.

Tam bodo nastopili tudi Italijani, Američani, Francozi, Japonci, Brazilci, Iranci in Nizozemci. Pari četrtfinalov na zaključnem turnirju so Italija - Nizozemska, Poljska - Iran, ZDA - Brazilija in Francija - Japonska.

Dvorana v Gdansku je bila polna. FOTO: FIVB

Slovenija je po lanskem četrtem mestu ob premiernem nastopu med svetovno elito tokrat zasedla deseto. Prehitela jo je še deveta Argentina, za njo pa so končale reprezentance Srbije, Nemčije, Kitajske, Bolgarije, Kanade in Avstralije.