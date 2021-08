Odbojkarji zadovoljni po zadnjem preizkusu pred EP

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v Ljubljani odigrala še zadnjo pripravljalno tekmo pred odhodom v Ostravo, kjer se bo 3. septembra začelo evropsko prvenstvo skupine B. Tekmec izbrane vrste je bil državni prvak Merkur Maribor. Reprezentanti so zmagali s 3:0 (16, 12, 18).



Slovenski selektor Alberto Giuliani je zadnje dneve pred odhodom v Ostravo izkoristil za tri pripravljalne tekme, dve proti Katarju in današnjo proti Mariborčanom. Zaradi poškodb v mariborski vrsti se je s svojim pomočnikom Sebastijanom Škorcem, ki je hkrati tudi trener Merkurja, dogovoril, da Gregor Ropret, Alen Šket, Dejan Vinčić in Klemen Čebulj izmenično okrepijo mariborsko vrsto. Kljub temu je bila slovenska reprezentanca premočna.

Čakajo le še Kovačiča

Selektor je z videnim za zdaj zadovoljen: »Žal ni bilo mogoče, da bi odpotovali v Ukrajino, a smo potem naredili vse, da smo organizirali te pripravljalne tekme. Tekmeci resda niso bili na najvišji ravni, a je bilo za nas pomembno, da smo kot moštvo zaigrali še proti komu drugemu kot proti samim sebi v okviru treningov. So nam pa te tekme vsekakor koristile v sklopu priprav na prvo tekmo evropskega prvenstva proti Češki. V tem trenutku je to najpomembnejše.«



Giuliani ima na voljo vse igralce z izjemo Janija Kovačiča. Za zdaj ga je uspešno zamenjal Jan Klobučar, ki pa tako kot soigralci upa, da se bo slovenski prosti igralec reprezentanci čim prej pridružil na treningih.

