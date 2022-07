Odbojkarji v Ljubljani tudi v izločilnih dvobojih

Slovenija bo svetovno prvenstvo v odbojki za moške gostila od 26. avgusta do 7. septembra, so sporočili iz Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB). V Stožicah bodo igrale štiri tekmovalne skupine, sledile bodo tekme osmine finala in tudi četrtfinalna obračuna, pa so danes zapisali pri krovni slovenski odbojkarski zvezi OZS.

»Odločitev mednarodne zveze, da nam dodeli tekmovanje štirih skupin, je še za nas pravzaprav kar presenečenje. Glede na to, da smo sprva predvidevali, da bomo organizirali tekmovanje v dveh skupinah, se je vse skupaj razpletlo še precej bolje, kot smo si želeli,« so v izjavi za javnost zapisali pri OZS.

»Izkoristili smo enkratno priložnost, ki se nam je ponudila, in to, da bomo pri nas spremljali 16 od 24 reprezentanc, je izjemno in zelo verjetno tudi neponovljivo. Ne samo v odbojki,« je ob tem dejal predsednik OZS, Metod Ropret, ki meni, da se je slovenska odbojkarska zveza v preteklosti že večkrat dokazala z organizacijo največjih dogodkov.

Pred slovensko zvezo sta zdaj dva zares intenzivna meseca, a se po besedah Ropreta izziva ne bojijo: »Imamo utečeno ekipo z veliko izkušnjami in zanesljive partnerje, ki nam vse od evropskega prvenstva stojijo ob strani. Veliko stvari imamo že pripravljenih, zdaj, ko je v celoti znan potek tekmovanja, pa bomo začeli predvidene dejavnosti, kot so tudi prodaja vstopnic, priprava začrtanih promocijskih projektov in vsega, kar sodi zraven. Pričakujem, da bomo izpeljali vrhunski dogodek na globalni ravni, na katerega bo ponosna vsa država.«

Slovenija bo v skupini D v Areni Stožice gostila Kamerun, Francijo in Nemčijo, v skupini B bodo igrali Brazilija, Japonska, Kuba in Katar, v skupini E Italija, Kanada, Turčija in Kitajska, v okviru skupine F pa bodo v Sloveniji igrali še Argentina, Iran, Nizozemska in Egipt.

Uvodno tekmo SP bosta 26. avgusta ob 11. uri odigrali Brazilija in Kuba, slovenski odbojkarji pa se bodo ob 20.30 pomerili s Kamerunom.

Skupinski del tekmovanje se bo končal 31. avgusta, tekme osmine finala pa bodo od 3. do 6. septembra. Četrtfinalna dvoboja v Areni Stožice bosta 7. septembra. Polfinalni tekmi bosta 10. septembra v poljskih Katowicah – Poljaki so glavni organizatorji SP –, ki bodo dan zatem tudi prizorišče bojev za odličja in naslov svetovnih prvakov.