Odbojkarski spektakel v Stožicah po italijanskih, poljskih in turških notah

Ženski finale bo italijansko-turški, in sicer Imoco Volley Conegliano proti Vakifbank, moški finale pa sestavljata poljski Kedzierzyn Kozle in italijanski Trentino. Stekla je tudi že prodaja vstopnic, prvič v zgodovini tekmovanja pa se je pripetilo, da bosta tako ženski kot moški finalni obračun ponovitev lanskega, saj so se v ljubljanski veliki finale po izenačenih četrtkovih tekmah, kjer je na dveh obračunih o finalistu odločal zlati niz, uvrstili isti klubi kot lani. Evropska naslova branita ekipi iz Conegliana v ženski in Kedzierzyn Kozle v moški konkurenci.

V Stožicah se bodo čez mesec in pol najprej v finalu merile ženske, dvoboj bo na sporedu ob 18. uri, moški finale bo sledil tri ure kasneje. Za finalna obračuna so že na voljo vstopnice vseh štirih kategorij, vstopnica pa velja za obe tekmi, in sicer na prodajnih mestih Eventima oziroma na spletni strani eventim.si.

Cene vstopnic so 20 (4. kategorija), 35 (3. kategorija), 50 (2. kategorija), 70 (1. kategorija) in 190 evrov (VIP). Na voljo so v primeru zakupa lože s postrežbo hrane in pijače tudi VIP premium vstopnice po 250 evrov, zanje pa se je treba obrniti neposredno na Evropsko odbojkarsko zvezo (CEV).