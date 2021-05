Oddaljeni so časi podvigov v vodi

Natanko 95 let po prvem EP plavalni spektakel v Budimpešti.



Za Slovenijo devet reprezentantov, kolajne nihče ne omenja.



Neža Klančar in Tjaša Vozel bosta lovili olimpijsko normo.



Veličastna Donavska arena brez občinstva

Obstajajo okolja, v katerih imajo določene športne panoge prav poseben ugled in odmev – košarka v Litvi, hokej na Češkem, Slovaškem ali Finskem, smučarski tek na Norveškem in plavanje pri naših vzhodnih sosedih na Madžarskem. In tako natanko 95 let po prvem prvenstvu stare celine v plavanju očarljivo lepa madžarska metropola spet gosti veliko tekmovanje. Pravzaprav tokrat odskočno desko za olimpijske igre v Tokiu. V Budimpešti bo od danes do nedelje nastopilo devet slovenskih reprezentantov, cilji naše izbrane vrste so krepko nižji kot v preteklosti ...Tudi manj poučeni spremljevalci plavalnega utripa pri nas dobro vedo, da se oddaljujejo časi uspehovali denimo nazadnje koroškega dvojcaSlednja je bila sicer dolgo vodilna slovenska plavalka v pričakovanju prav tega evropskega prvenstva in nato olimpijskih iger, toda to bi bilo res tako, če bi obe tekmovanji izpeljali v načrtovanem letu 2020. Zlovešči virus pa je takrat svet prikrojil po svoje, Korošica, bronasta na EP pred petimi leti v Londonu, pa je ob poškodbi pomahala vrhunskemu športu v slovo. Pomagala bo pri domačem Fužinarju, obenem pa se ukvarjala z družinskim poslom predelave in prodaje perutnine.Če sodimo po vsem videnem v zadnjih tednih priprav naših udeležencev prvenstva je zdaj najmočnejši adut slovenske vrste. Pred dnevi si je na odprtem prvenstvu Slovaške v Bratislavi priplavala osebni rekord na 1500 m prosto, s tem bi lahko v Budimpešti merila na nastop v finalu osmerice. V lov za olimpijsko normo se bosta spustili obetavna Ljubljančankain izkušena, plavalka kranjske Zvezde.Melbourne in Rim sta denimo v zadnjem obdobju priredila odmevni svetovni prvenstvi. A prav nikjer, ko gre za plavanje in druge panoge v bazenu in jezeru za maratonske nastope, ni bilo takšne vznesenosti okolja kot v Budimpešti, ko je pred štirimi leti gostila izjemno svetovno prvenstvo v takrat povsem novi Donavski areni. Ta bo prizorišče tekmovanja tudi v naslednjih dneh, toda žal na tribunah najsodobnejšega plavalnega objekta stare celine ne bo občinstva.Resda stanje pandemije na Madžarskem v zadnjih tednih razkriva spodbudne izide, po precepljenosti je prebivalstvo te dežele v evropskem vrhu, vseeno pa prireditelji skupaj z Evropsko plavalno zvezo niso ničesar hoteli prepustiti naključju. Povsem drugače bo sicer čez en mesec, ko bo Budimpešta eno od prizorišč spektakularnega nogometnega eura, v Puskas Areni, osrednjem štadionu v državi, pa bo dovoljen obisk 67.000 gledalcev, kolikor znaša zmogljivost tribun.Katja Fain (Branik Maribor; 200, 400 in 1500 m prosto), Neža Klančar (Olimpija; 50 in 100 m prosto, 50 m delfin), Tjaša Vozel (Zvezda Kranj; 50, 100 in 200 m prsno), Janja Šegel (Fužinar; 50, 100 in 200 m prosto; 50, 100 in 200 m hrbtno), Tjaša Pintar (Radovljica; 100 in 200 m prosto), Daša Tušek (Fužinar; 400, 800 in 1500 m prosto);Martin Bau (Branik; 400 in 800 m prosto), Sašo Boškan (Triglav; 50, 100 in 200 m hrbtno; 100 in 200 m prosto), Primož Šenica Pavletič (Ljubljana; 100 in 200 m hrbtno).