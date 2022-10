Odštevamo do nedelje in novega izziva za Kekove fante

Navaden smrtnik bi pomislil, da se je športna scena po koncu svetovnega prvenstva v odbojki, eurobasketa in zadnjih spodbudnih nastopih slovenskih nogometnih reprezentantov umirila. Pa temu ni tako. Pred nami je še en živahen teden v nogometnih arenah, tudi v Frankfurtu na žrebu kvalifikacijskih skupin za euro 2024, v rokometnem Celju, na ledenih ploskvah ...

Ponedeljek je v športu bolj mirne sorte, še največ adrenalina pa bodo danes občutili naši namiznoteniški aduti na čelu z evropskim podprvakom Darkom Jorgićem, ko se bodo na ekipnem svetovnem prvenstvu na Kitajskem (10.00) pomerili z domačo reprezentanco, sicer vodilno velesilo te športne panoge.

12. ura je napovedana za nedeljski začetek žreba kvalifikacijskih skupin za nogometni euro 2024

Jutri Slovence tam že čaka nova preizkušnja, prav tako ob 10. uri, tokrat z ZDA. Na nogometni urnik se vrača liga prvakov: Oblakov Altetico Madrid bo gostoval v Brüggeju, pred Handanovićevim Interjem je doma veliki derbi z Barcelono.

Napočil je tudi čas tradicionalne predstavitve vseh reprezentanc pod streho Smučarske zveze Slovenije, ob 13. uri v Planici, dve uri pozneje bo Franjo Bobinac v Ljubljani predstavil svojo kandidaturo za predsednika OKS.

Sreda prinaša nadaljevanje lige prvakov in iz našega zornega kota poseben drobnogled, že ob 18.45, k tekmi Salzburga s slovenskim draguljem Benjaminom Šeškom proti zagrebškem Dinamu.

Slovenski nogometni dragulj Benjamin Šeško se je po reprezentančni zgodbi vrnil v Salzburg, kjer ga zdaj čaka tekma lige prvakov z zagrebškim Dinamom. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP

Obenem je spet oživelo rokometno Celje. Moštvo trenerja Alema Toskića je senzacionalno ugnalo veliki Kiel, pričakovanja med privrženci so pri priči večja kot pred sezono, v sredo (18.45) bo ob Savinji gostoval Nantes. Pol ure pozneje pa bo pred Olimpijinimi hokejisti zadnji domači nastop v skupinskem delu lige prvakov – na tivolskem ledu bo gostovalo močno švicarsko moštvo iz Zuga.

Nogometni četrtek bo postregel s kopico tekem v evropski ter konferenčni ligi. V Uzbekistanu se bo začelo svetovno prvenstvo v judu, na Kitajskem nadaljevalo ekipno v namiznem tenisu, jeseniški hokejisti se bodo doma (19.00) za točke alpske lige pomerili s podružnično zasedbo KAC iz Celovca.

V Splitu vroče pod košem, v Pragi na ledu

V zadnjem dnevu klasičnega delovnega tedna bo pred košarkarji Cedevite Olimpije druga preizkušnja v sezoni lige ABA, ob 17. uri bodo gostovali v Splitu. Tudi hokejsko moštvo zeleno-bele družine bo na tujem, in sicer ob 19.30 pri novincu v ICEHL, moštvu Vorarlberga iz Feldkircha. Vroče pa bo tudi v Pragi, mestu izjemne hokejske zgodovine. Tam bodo odprli novo sezono severnoameriške NHL, za uvod se bosta v zdavnaj razprodani areni O2 pomerila Nashville in San Jose (20.00).

Tradicionalno pisana ligaška nogometna sobota doma prinaša derbi Maribora in Kopra (17.30), še prej se bosta ob 15. uri pomerila Tabor Sežana in Domžale. Na tujem bosta najbolj odmevali klasiki v Nemčiji in Italiji – Borussia Dortmund vs. Bayern (18.30) in Milan vs. Juventus (18.00). V futsalu bo pred slovenskimi reprezentanti gostovanje v Kazahstanu (14.00) pod dežnikom kvalifikacij za mundial 2024.

38 golov so zabili celjski rokometaši Kielu, prejeli so jih 36. V sredo bo v Zlatorogu gostoval Nantes

Drugi dan zapored bodo na avstrijskem zahodu gostovali hokejski zmaji, tokrat v Innsbrucku (19.15), jeseniški železarji bodo točke alpske lige lovili v Linzu, prav tako ob 19.15. Pred kolesarsko karavano bo dirka po Lombardiji, v Pragi bo povratni dvoboj omenjenih moštev iz NHL.

Čeprav bosta v nedeljo v domačem nogometnem prvenstvu zanimivi tekmi Bravo – Olimpija (15.00) in Mura – Celje (20.15), bo osrednji dogodek že ob 12. uri: v Frankfurtu se bo takrat začel žreb kvalifikacijskih skupin za euro 2024. Slovenski apetiti so se v zadnjem tednu zvišali, ne gre dvomiti o spektakularnem prvenstvu v polnih nemških nogometnih arenah.

V naši soseščini bo Trst gostil 54. Barcolano oz. po slovensko Barkovljanko (začetek ob 10.30), rokometašice Krima se bodo doma (14.00) pomerile z močnim Ferencvarosem, v Suzuki bo dirka formule 1 za VN Japonske (7.00), v Chicagu pa tradicionalni maraton.