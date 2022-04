Oranžni zmaji na koncu bruhali ogenj in izbruhali 53. zmago

Odbojkarji ACH Volleyja so tudi na drugi finalni tekmi državne odbojkarske lige premagali moštvo Calcita Volleyja. V Kamniku so bili po zasuku boljši s 3:2 (20, 24, -22, -22, -9) in so le še zmago oddaljeni od 18. naslova državnih prvakov. ACH tako ostaja pri vsega enem porazu v sezoni iz evropskega pokala challenge, skupno pa so zabeležili že 53. zmago v vseh tekmovanjih ter 27. v državnem prvenstvu. V njem so sploh prvič oddali dva niza. Tretja, morebiti že zadnja tekma v finalni seriji, bo v ponedeljek ob 18. uri v Ljubljani. Tretje mesto si je z današnjo drugo zmago v seriji proti Panviti Pomgrad že zagotovil Merkur Maribor.

ACH Volley se je moral za drugo zmago v seriji pošteno potruditi, saj je zaostajal z 0:2 v nizih proti tekmecem iz Kamnika. Slednji so po novem porazu precej oddaljeni od četrtega naslova državnih prvakov, prvem po sezoni 2002/03. Znova je bil na tekmi točkovno najbolj uspešen oranžni zmaj Nikola Gjorgiev, ki se je ustavil pri 24 točkah, 17 jih je pri Ljubljančanih dodal Jan Pokeršnik. Pri domačih sta po 18 točk prispevala Jan Klobučar in Danilo Pavlović, Mitja Gasparini jih je dodal 15.