Oranžni zmaji Ruse izpustili iz krempljev

Odbojkarji ACH Volleyja in njihove ženske kolegice iz Calcit Volleyja so izgubili tudi na zadnji dan svojih uvodnih turnirjev v ligi prvakov oziroma prvakinj v Berlinu in Trevisu.



Oranžni zmaji so v skupini C za konec, tekmo z Jastrzebskim so zaradi neprihoda okužene poljske ekipe dobili brez boja s 3:0, nudili zelo dober odpor Zenitu iz Kazana, šestkratnemu zmagovalcu elitnega klubskega tekmovanja. A ruska vrsta je na koncu slavila zmago s 3:1 (16, -19, 23, 26; Maksim Mihajlov 20; Mitar Đurić 21). »Kazan je bil tokrat premagljiv, naj takoj dodam, da sem bil zadovoljen s prav vsakim svojim igralcem. ACH so predstavljali tako, kot se ga mora, s tem tudi sebe in igrali takšno odbojko, kot nam je všeč,« je dejal trener ACH Volleyja Matija Pleško.



Državne prvakinje iz Calcit Volleya so v skupini B morale z 0:3 (-22, -19, -20) priznati premoč Nantesu. Olivera Brulec Kostić in Eva Zatković sta zbrali po 11 točk, Yaremis De La Caridad Mendaro Leyva 17 za tekmice. »Če bomo želeli proti ekipam na tej ravni morebiti zmagati, bomo morali prikazati svojo najboljšo odbojko. Tokrat je nismo niti približno,« je menil trener Kamničank Aljoša Jemec. Calcitovke so sicer na treviškem turnirju izgubile tudi s Fenerbahčejem z 1:3 (-16, 20, -24, -17; Brulec Kostić 20; Brankica Mihajlović 29).

