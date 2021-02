Oranžni zmaji tudi na koncu pozabili bruhati ogenj

Odbojkarji ACH Volleyja so izgubili tudi zadnjo tekmo lige prvakov. Na drugem turnirju skupine C v Kazanu jih je še drugič v sezoni premagal večkratni evropski prvak in najboljše moštvo zadnjih let v ligi prvakov Zenit Kazan, tako kot v Berlinu tudi tokrat s 3:1 (21, -20, 20, 20).



Tekma ni imela večjega tekmovalnega pomena. Zenit si je že pred njo zagotovil prvo mesto in uvrstitev v četrtfinale, ACH tudi z zmago ni mogel več napredovati na drugo. Zato je ruski trener, legendarni Vladimir Alekno, na igrišče poslal postavo brez svojih največjih zvezdnikov Francoza Earwina Ngapetha in ruskih reprezentantov Artema Volviča, Aleksandra Volkova, Aleksandra Butka in Maksima Mihajlova.



Varovanci Matije Pleška tako letos v ligi na igrišču niso osvojili niti točke, na lestvici jih imajo sicer šest, a to zaradi dejstva, da je poljska ekipa Jastrzebski Wegiel odpovedala nastop na obeh turnirjih in vse točke izgubila za zeleno mizo.

