Osebni rekord že pod minuto in 59 sekundami

Anita Horvat je na atletski diamantni ligi v Chorzowu na Poljskem v teku na 800 m zasedla tretje mesto. Edina slovenska predstavnica na tekmi je ob odmevni uvrstitvi s časom 1:58,96 dosegla tudi osebni rekord. Zmagala je Američanka Ajee Wilson (1:58,28) pred rojakinjo Sage Hurto (1:58,40). Horvatova je bila na svetovnem prvenstvu v ameriškem Eugenu prejšnji mesec kot ena izmed dveh Evropejk sedma v finalu, kjer je v polfinalu drugič v karieri na dva štadionska kroga tekla pod dvema minutama.

Tokrat je tekla tretjič pod to mejo in zaostala le za dvema Američankama. Prva je bila Wilsonova, letošnja dvoranska svetovna prvakinja, na prostem in v dvorani pa je bila na SP še po dvakrat srebrna in bronasta. Horvatova jo je v finalu na SP v Eugenu premagala. »Sam tek sem sicer slabo izpeljala, zato pa sem zelo zadovoljna z uvrstitvijo in doseženim časom. Ves čas sem bila zaprta in nisem mogla najti pravega položaja, da bi se prebila iz začelja. Bila sem v ozadju vse do zaključnega šprinta. Tedaj sem videla, da se tekmice umikajo s prve proge in mi je uspelo priti s sedmega, osmega mesta do tretjega,« je nastop strnila Horvatova.

Armand Duplantis je spet letel visoko. FOTO: Aleksandra Szmigiel/Reuters

Tudi na evropskem prvenstvu v Münchnu od 15. do 21. avgusta lahko računa na dober izid. »Zelo sem vesela, tekla sem pod 1:59. V začetku sezone je bila želja tek pod dvema minutama, sedaj sem veliko boljša. To je res moja sanjska sezona. Na EP bom dala vse od sebe. Želim si, da tek izpeljem tudi taktično bolje, kot sem ga tokrat. To bo prineslo tudi dober izid. Ne bom dala kakšne napovedi glede uvrstitve na zmagovalni oder, si pa medalje zelo želim,« je dodala slovenska rekorderka na 400 m. V Chorzowu je sicer v skoku s palico zmagal svetovni prvak in svetovni rekorder (6,21 m), Šved Armand Duplantis, in s 610 cm postavil rekord štadiona.