Ovira na poti v finale neugodna Japonska

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo danes borila za uvrstitev v finale lige narodov. Po prvem mestu po rednem delu in tesni zmagi v četrtfinalu proti Argentincem ji bodo v polfinalu nasproti stali Japonci, sila neugodna reprezentanca, ki jim je v rednem delu zadala edini poraz na 12 tekmah.

Japonci, ki gojijo hitro igro izbrancem in so izredno borbeni ter nepopustljivi, varovancem Gheorgheja Cretuja nikakor ne ležijo. To dokazujejo tudi rezultati zadnjih medsebojnih tekem, dobili so štiri zapovrstjo, pred letošnjo v Fukouoki najprej dve v ligi narodov, tudi lansko v četrtfinalu, nato pa so bili boljši še v kvalifikacijah za olimpijske igre. In vse tekme so dobili dokaj zanesljivo.

A nepremagljivi zagotovo niso, kar se zavedajo tudi slovenski reprezentanti. Prepričani so, da lahko na nevtralnem igrišču prekinejo neugodno tradicijo, zato pa bodo morali prikazati precej boljšo igro, kot so jo dan prej proti Argentincem.

Tekma v Lodžu se bo začela ob 20. uri, še pred njo pa se bodo v drugem polfinalu merili evropski prvaki Poljaki in olimpijski prvaki Francozi (17). Slovenija si je že prej zagotovila prvi olimpijski nastop v Parizu.