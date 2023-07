Pancarju slaba štarta nista preprečila lepe uvrstitve

Enajsta dirka svetovnega prvenstva v motokrosu je znova potekala v Indoneziji. Na VN Lomboka je v razredu MX2 slovenske barve branil Jan Pancar, ki je osvojil osmo mesto. Čez dva tedna bo dirka na Češkem, kjer se bo po poškodbi vrnil svetovni prvak v razredu MXGP Tim Gajser.

Po dirki na progi Sumbawa Samota pred tednom dni so vozniki svetovnega prvenstva v motokrosu v Indoneziji odpeljali še preizkušnjo za VN Lomboka. Če je imel pretekli konec tedna edini slovenski voznik Pancar kar nekaj težav s prilagajanjem na razmere in razmere za vožnjo, je bil za dirko na progi Selaparang povsem prilagojen. V kvalifikacijah mu sicer ni šlo vse tako, kot bi si želel, a tudi 11. mesto je bilo relativno dobro izhodišče za napad v nedeljskih vožnjah.

S prvo je sicer začel slabo, saj je prvo merilno točko prevozil šele na 19. mestu. Čakal ga je hud boj in mukotrpno prebijanje po lestvici navzgor, boril pa se je tudi z visoko vlago v ozračju, ki je vsem dodatno črpala energijo. Znova je demonstriral izvrstno fizično pripravljenost, s katero se je v finišu prebil do 10. mesta. Zmago je sicer zanesljivo odnesel Jago Geerts.

Jan Pancar zadnjič tekmuje v razredu MX2. FOTO: Jure Eržen

Pancarju, ki tekmuje z licenco AMZS in vozi zadnjo sezono v razredu MX2, se tudi štart druge vožnje ni posrečil, a se je hitro zbral in napredoval na 8. mesto. Nadaljeval je zelo dobro in prehitel še enega od tekmecev ter v cilj pripeljal na 7. mestu. Tudi v drugo je bil prvi Geerts, ki je skupno slavil prepričljivo zmago, Pancarju pa je pripadlo 8. mesto. V skupnem seštevku točkovanja je rdeča številka vodilnega še naprej v lasti Italijana Andree Adama, Pancar pa je trdno zasidran na 10. mestu.

Dvanajsta od skupno devetnajstih načrtovanih preizkušenj sezone za točke svetovnega prvenstva v motokrosu bo v nedeljo, 16. julija 2023. To bo VN Češke v Loketu, kjer bo nastopil tudi Gajser.

V razredu MXGP je dirko dobil Francoz Romain Febvre, ki je v prvi vožnji osvojil drugo mesto, v drugi pa zmagal. V skupnem seštevku točkovanja za svetovno prvenstvo je še vedno v prepričljivem vodstvu Jorge Prado. Španec ima pred Febvrejem osem dirk pred koncem sezone zajetne 103 točke prednosti. Jeffrey Herlings je tekmi v Indoneziji zaradi poškodbe izpustil.