Perez in Leclerc preložila Verstappnovo slavje

Na veliki nagradi Singapurja, 17. letošnji dirki za svetovno prvenstvo v formuli 1, se je zmage veselil Sergio Perez. Red Bullovi št. 2 sta družbo na odru za najboljše delala Ferrarijeva asa Charles Leclerc in Carlos Sainz mlajši.

Razburljiva preizkušnja se je zaradi močnega dežja začela s precejšnjo zamudo, zavoljo številnih prekinitev pa je trajala le 59 krogov. Po dveh urah so jo prireditelji prekinili še zadnjič in za zmagovalca razglasili Pereza, ki je imel v cilju 7,595 sekunde naskoka pred Leclercom in 15,305 pred Sainzem.

Na četrtem in petem mestu sta pristala McLarnova dirkača Lando Norris (+ 26,133) in Daniel Ricciardo (58,282), šesti pa je bil Kanadčan Lance Stroll (Aston Martin, + 1:01,330).

Vodilni v skupni razvrstitvi Max Verstappen se je moral po slabem štartu na koncu sprijazniti šele s sedmim mestom (+ 1:03,825), kar seveda ni bilo dovolj, da bi si že danes zagotovil drugi zaporedni naslov svetovnega prvaka. V seštevku ima zdaj nizozemski šampion 104 točke zaloge pred drugouvrščenim Leclercom in 106 pred tretjeuvrščenim Perezom.

Naslednja dirka bo že prihodnjo nedeljo v Suzuki na Japonskem.