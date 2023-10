Perez: Kar se zgodi na stezi, naj ostane na stezi

Ker je štiri dirke pred koncem že vse odločeno glede lovorik med vozniki in konstruktorji, je glavna zgodba pred nedeljsko VN Mehike v formuli 1, kako bodo domači navijači sprejeli prvaka Maxa Verstappna in vodilne v Red Bullu, ki naj bi Nizozemca favorizirali pred domačim matadorjem Sergiom Perezom.

Šef moštva Christian Horner in svetovalec za motošport Helmut Marko bosta celo dobila telesne stražarje. Perez je v senci Verstappna in naj bi izgubil sedež pri avstrijskem moštvu, kar mehiški navijači razumejo kot krivico. Že prejšnji teden so v Teksasu vpili »Checo« in žvižgali Verstappnu, tudi ob himni.

Perez je že nagovoril svoje privržence in jih pozval k spoštljivemu obnašanju. »Mediji radi ustvarjajo rivalstvo, toda kar se zgodi na stezi, naj ostane na stezi,« je dejal. Organizatorji so sporočili, da bodo skrbno preverjali goste v »paddocku«, saj je lani že prišlo do prerivanja.

V Mehiki ima Sergio Perez status super zvezdnika, a mu v sezoni ne gre po željah. FOTO: Mike Segar/Reuters

Verstappen je sicer dobil 15 dirk od 18 v tej sezoni, Perez pa močno zaostaja in se bori z Lewisom Hamiltonom za drugo mesto. Čeprav še ima pogodbo za sezono 2024, je njegova prihodnost v Red Bullu vprašljiva.

Tudi Verstappen je pomirjal duhove. »Checo in jaz se zelo dobro razumeva. Mislim, da ne gre za rivalstvo. Seveda pa kot dirkač vedno želim biti prvi in hitrejši,« je dejal trikratni zaporedni svetovni prvak.

Kvalifikacije za VN Mehike bodo v soboto ob 23. uri po našem času, dirka v nedeljo ob 21.00.