Pia Babnik in Katja Pogačar uspešni na štartu v Keniji

Slovenski golfistiki Pia Babnik in Katja Pogačar sta uspešno odigrali prvi turnir sezone v Keniji. Obe sta se uvrstili v rez in na koncu pristali v zlati sredini tekmovalk, ki so po štirih odigranih rundah deležne denarnih nagrad. Manj zadovoljna je bila Ana Belac, ki se po dveh krogih ni prebila v rez.

Ljubljančanki sta zasedli 36. oziroma 40. mesto. Dvasetletna Pia Babnik je v štirih dneh odigrala 75, 72, 75 in 74 udarcev, kar je skupno +4 nad parom igrišča. Devet let starejša Katja Pogačar je imela končni izkupiček +5 udarcev (78, 74, 72, 73). Portorožanka Ana Belac je turnir končala po dveh dneh, saj je prvi dan za 18 lukenj potrebovala 78 udarcev, drugi pa 84.

»Moja igra je bila ta teden v Keniji kar solidna razen prvega dne, ko sem slabše putala. Imeli smo zelo soparne dneve, zato sem si morala brisati roke v brisačo pred vsakim udarcem, kot da bi igrala v nalivu. Danes sem igrala par igrišča, torej ničlo, imela sem dva birdija in en double bogey. Vesela sem, da sem se po doublu spet skoncentrirala in odigrala do konca par, saj sem se včeraj zvečer počutila slabo in zato tudi slabo spala,« je sporočila Katja Pogačar.

O zmagovalki sta odločili Shannon Tan iz Singapurja in Italijanka Alessandra Fanali, ki sta na zadnjih 18 lukenj odšli z enakim seštevkom. Na koncu se je svoje prve zmage na evropski turneji veselila 19-letna Singapurka, ki je s tremi udarci pod parom 73 tekmico prehitela za štiri udarce (-12). Shannon Tan je za naslov na turnirju z nagradnim skladom 300.000 evrov prejela 45.000 evrov, Italijanka pa je zaslužila 27.000 evrov.

Evropska turneja se bo nadaljevala med 15. in 18. februarjem s turnirjem Aramco v Savdski Arabiji, kjer si bodo udeleženke razdelile slabih pet milijonov evrov. Od Slovenk bo tam nastopila le Pia Babnik.