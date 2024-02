Slovenke na prvem turnirju v magični Keniji

Za trojico slovenskih poklicnih igralk golfa je konec priprav na novo sezono v evropski seriji (LET – Ladies European Tour). Od četrtka, 8. februarja, do nedelje bodo 29-letna Katja Pogačar, 27-letna Ana Belac in 20-letna Pia Babnik igrale na uvodnem turnirju Magical Kenya na igrišču Baobab v resortu Vipingo Ridge z nagradnim skladom 300.000 evrov.

Letos je za vsa dekleta poseben izziv nastop na olimpijskih igrah

v Parizu.

Pia se vrača po zahtevni sezoni

Pia Babnik (GK Trnovo) ima za sabo zdravstveno in rezultatsko kalvarijo, saj je zaradi bolečin v hrbtu nosila medicinske vložke, zato se ji je povsem podrla tehnika udarca. Lani je tako bil zanjo podvig že uvrstitev v finalni del posamičnega turnirja, kar ji je uspelo le redko. Ob koncu lanskega leta je morala Ljubljančanka za povrh še na operacijo modrostnih zob, zato ni mogla normalno začeti s pripravami za novo sezono.

Pia Babnik je po poškodbi hrbta precej spremenila tehniko udarca, zato so trpeli rezultati v sezoni 2023. FOTO: Leon Vidic

Vseeno je v zadnjem obdobju zelo dobro igrala na Portugalskem, kar ji daje dobre obete za rezultatski vzpon v sezoni olimpijskih iger. Spomnimo, da je Babnikova kot edina Slovenka igrala na zadnjih olimpijskih igrah v Tokiju. Še bolj pa je zablestela leta 2022, ko je na enem izmed največjih turnirjev elitne serije LPGA - Chevron Championshipu osvojila 3. mesto. Zaradi trenutnega skromnega ratinga bo na kenijski obali Indijskega oceana nastopila s povabilom, za sodelovanje na naslednjih turnirjih evropske serije, ki jih bo letos skupno kar 31, potrebuje uvrstitev med najboljših deset.

Katja se je vrnila, mika jo Pariz

Za Katjo Pogačar (Racman GK) sta dve sezoni spopadanja s poškodbo z levim zapestjem. »Po covidnem obdobju sem pretiravala s treniranjem, tudi na umetni podlagi. Dolgo sem delala na spremembah pri zamahu in te so se pokazale za koristne. To se je pokazalo na moji stalnosti v igri v lanski sezoni, ko sem bila v seriji LETAS tudi dvakrat druga. Poškodba je zdaj preteklost, vseh 19 turnirjev sem odigrala praktično brez bolečin. Pozitivno gledam v novo sezono. Ocenjujem, da bom lahko igrala pet turnirjev do aprila. Ti so po vsem svetu, zato bo to tudi precejšnje finančno breme. Moj cilj je, da skrbim za svoje zdravje in da igram čim bolje. Tako bodo prišli tudi uspehi,« napoveduje Pogačarjeva, ki je v evropski seriji prvič nastopila že leta 2018.

Ne skriva, da ji poseben izziv predstavlja nastop na OI igrah v Parizu. »Če bom zmagala na kakšnem turnirju, bi vsekakor lahko računala na to. Pariz me res mika.«

Katja Pogačar je po težavah s poškodbo zapestja lani odlično igrala v seriji LETAS. FOTO: Jože Suhadolnik

Ana se spogleduje tudi z elitno serijo LPGA

Realno ima trenutno največ možnosti za nastop pod olimpijskimi krogi Ana Belac (GK Lipica), ki živi in trenira v ZDA, a si bo seveda tako kot kolegici morala še zagotoviti mesto med 60 najboljšimi igralkami, ki bodo imele pravico nastopa v Parizu.

Ana Belac si želi ob dobrih nastopih v evropski seriji LET skozi kvalifikacije priigrati tudi kakšen nastop na turnirjih najvišje svetovne ravni, v seriji LPGA. FOTO: Aleš Fevžer

Sicer si bo letos skozi kvalifikacije poskušala priigrati mesto na nekaterih turnirjih najvišje ravni profesionalnih igralk, v seriji LPGA. Tam je nastopila kot prva Slovenka leta 2020, naslednje leto pa je v Teksasu osvojila celo 4. mesto. Še pogled na svetovno lestvico profesionalnih golfistk: Babnikova je na 353. mestu, Belac na 456., Pogačarjeva pa na 606.