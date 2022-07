Plavanje in atletika slovenski rudnik žlahtnih kovin Mediterana

V nadaljevanju preberite:

Slovenija je na sredozemskih igrah že zbrala pet zlatih, sedem srebrnih in osem bronastih odličij. Sedmi dan sta se z zlatom okinčali plavalka Janja Šegel na 200 m prosto in atletinja Neja Filipič v troskoku, osmega dne mediteranskih bojev pa si je najžlahtnejše odličje priplavala ženska štafeta 4 x 200 m prosto v postavi Katja Fain, Neža Klančar, Tjaša Pintar in Janja Šegel.