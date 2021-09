Plezalci ostali tudi brez obiska Džakarte

Preizkušnja v glavnem mestu Indonezije bi bila sicer na sporedu 30. in 31. oktobra. Razlog za odpoved so omejitve, povezane s pandemijo novega koronavirusa. Na tekmovalnem sporedu letošnjega svetovnega pokala bo tako zgolj še tekmovanje v Seulu v Južni Koreji, od 1. do 3. oktobra, ki bo pomenilo tudi finale sezone v balvanskem in hitrostnem plezanju.



Od 16. do 21. septembra bo v Moskvi svetovno prvenstvo v treh posamičnih disciplinah športnega plezanja hitrosti, balvanih in težavnosti. V Moskvo se odpravlja številčna slovenska odprava, vendar pa brez branilke naslovov svetovne prvakinje v težavnost in balvanih Janje Garnbret.



Garnbretova je 6. avgusta v Tokiu kot prva v zgodovini postala olimpijska prvakinja v športnem plezanju. Po OI je nastopila še na svetovnem pokala v Kranju, kjer je zmagala in s tremi zmagami postala še zmagovalka seštevka svetovnega pokala v težavnosti.



Garnbretova visoko kotira tudi v seštevku svetovnega pokala v balvanih in je pred korejskim finalom druga z 280 točkami, vodi Američanka Natalia Grossman s 345 točkami. Vendar pa bo najboljša Slovenka Seul izpustila. V seštevku hitrosti je Garnbretova po dveh tekmah 12.



Od Slovencev bodo v Seulu predvidoma nastopili Katja Debevec, Vita Lukan, Lučka Rakovec, Jernej Kruder, Gregor Vezonik, Zan Lovenjak Sudar in Anže Peharc. Med temi je v balvanskem seštevku najvišje Debevčeva na sedmem mestu, ki je na papirju hipotetično v boju za tretje mesto balvanskega seštevka.

