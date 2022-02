Po Italijanih in Srbu bo slovenske odbojkarske junake vodil Avstralec

Odbojkarska zveza Slovenije (OZS) je v izjavi za javnost potrdila, da je slovensko moško člansko reprezentanco iz rok Italijana Alberta Giulianija prevzel Avstralec Mark Lebedew, ki je z OZS podpisal dveletno pogodbo. Reprezentanco evropskih podprvakov v tej sezoni čakata nastopa v ligi narodov in na svetovnem prvenstvu v Rusiji.

»Z Albertom imamo za seboj izredno uspešno štiriletno sodelovanje, a je na koncu vseeno pretehtala odločitev, da za novo obdobje s svetovnim prvenstvom in kvalifikacijami za olimpijske igre potrebujemo osvežitev v strokovnem štabu,« je odločitev pojasnil predsednik OZS Metod Ropret.

»Kot je v zadnjih letih že v navadi, smo se ozirali po eminentnih tujih strokovnjakih. Postopki izbire so pri nas precej temeljiti in obsežno postavljeni, zelo široko smo zastavili tudi komunikacijo in iskali širok konsenz. Ko smo se enkrat odločili, kdo bo vodil žensko reprezentanco in sestavili štab, smo se intenzivno posvetili še iskanju selektorja moške vrste. Ponudb res ni manjkalo, bilo jih je zares veliko. Na koncu je izbira padla na Marka Lebedewa. Gre za izjemnega strokovnjaka in prepričani smo, da bomo z njim na čelu reprezentance nadaljevali po poti, po kakršni stopamo v zadnjih letih. Garancija za to so njegove reference in seveda tudi kakovost naših fantov.«

Ekipa, ki bi si jo želel vsak trener

Slovenske odbojkarje čaka drugi nastop v ligi narodov, drugič se bodo z najboljšimi reprezentancami sveta merili tudi na svetovnem prvenstvu. Na sporedu bodo tudi kvalifikacije za olimpijske igre v Parizu, vsega naštetega pa se Lebedew že veseli.

»Slovenija ima zelo dobro ekipo, s katero si želi delati vsak trener. O kakovosti reprezentance govorijo rezultati, všeč so mi tudi ljudje, ki so vključeni v delo z ekipo in predstavniki slovenske zveze pa tudi samo okolje,« je povedal. »Vse to so stvari, ki so privlačne za vsakogar. Zelo sem motiviran za delo in za tekmovanja, ki nas čakajo. Motiviran sem, da dosežemo še boljše rezultate kot v preteklosti. Liga narodov se bo sicer začela že zelo kmalu po zaključku dolgih prvenstev po Evropi, zato je težko napovedati, kaj se bo skozi VNL dogajalo. Zagotovo pa bo to tekmovanje dobra priložnost za nadaljnji razvoj mladih igralcev. Naša prioriteta bo svetovno prvenstvo, prepričan sem, da lahko precej izboljšamo dosežek iz leta 2018,« je nadaljeval strokovnjak iz mesta Adelaide, ki bo letos dopolnil 54 let.

(STA) Dosedanji selektorji slovenske moške odbojkarske reprezentance 1992–1992 Viktor Krevsel

1992–1992 Luka Lobnik

1993–1996 Viktor Krevsel

1996–1997 Vladimir Janković

1997–2005 Gregor Hribar

2005–2008 Iztok Kšela

2008–2010 Gregor Hribar

2010–2012 Veselin Vuković

2012–2015 Luka Slabe

2015–2016 Andrea Giani

2017–2018 Slobodan Kovač

2019–2022 Alberto Giuliani

Za seboj ima uspešno igralsko, predvsem pa trenersko kariero, so zapisali pri OZS. Začel jo je leta 1997 v izbrani vrsti Avstralije kot pomočnik selektorja, reprezentanca je med drugim nastopila na olimpijskih igrah v Sydneyju. Nato se je preselil v Evropo in najprej sedel na klop nemškega prvoligaša SV Bayerja, zatem eno sezono vodil belgijski Lennik ter kot pomočnik deloval pri italijanski Vibo Valentii in poljskem Jastrzebskem. Leta 2010 je prevzel vodenje moštva Berlin Recycling Volleys, s katerim je trikrat osvojil nemško prvenstvo in nastopal v ligi prvakov ter v njej v sezoni 2014/15 osvojil tudi bronasto odličje.

Agresivna in napadalna odbojka

Lebedew je kariero nadaljeval na Poljskem, kjer je tri sezone uspešno vodil Jastrzebski, zatem še Warto Zawiercie in Wroclaw, v letošnji sezoni pa je na čelu še enega nemškega velikana, VfB Friedrichshafna. Od leta 2016 do 2020 je bil selektor reprezentance Avstralije, ki je nastopala v svetovni ligi in v ligi narodov, igrala na svetovnem prvenstvu 2018 in na azijskem prvenstvu, na katerem je leta 2019 osvojila srebro.

»Filozofija igre? O tem je težko govoriti le na kratko, vendar pa lahko rečem, da moj pristop temelji na agresivni, napadalni odbojki. Rad imam hitro igro in da s svojo ekipo nenehno napadamo tekmeca, da nanj vršimo pritisk tudi z blokom in dobro obrambo. Pri svojem načinu dela dajem precej veljave svojim igralcem in glede na to, kako izkušeno ekipo ima Slovenija, bo to še posebej prišlo do izraza. Urnaut, Vinčić, Pajenk in drugi so odlični igralci z veliko izkušnjami. To želim izkoristiti in tudi preko tega slovenski reprezentanci pomagati stopiti še stopničko višje,« je še dodal novi šef strokovnega štaba, ki se bo z varovanci prvič zbral v začetku maja.