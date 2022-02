Po neurju na Otoku pihal še slovenski as

Vreme v Združenem kraljestvu se je po neurju Eunice umirilo, tudi na južni obali v Southamptonu, zato so v Matterley Basinu v bližini Winchestra po enotedenski preložitvi le izvedli Veliko nagrado Velike Britanije v motokrosu. Tim Gajser je v razredu MXGP novo sezono svetovnega prvenstva začel odlično. Zmagal je na uvodni dirki, najboljši je bil v prvi vožnji, v drugi je predse spustil le enega tekmeca. Na uvodni postaji sezone sicer ni bilo lani najboljših dveh, prvaka Jeffreyja Herlingsa iz Nizozemske in podprvaka, Francoza Romaina Febvreja, oba sta se poškodovala med pripravami.

Gajser je že na sobotnih kvalifikacijah z drugim mestom nakazal namere, premagal ga je le novinec v tem razredu, svetovni prvak razreda MX2 Francoz Maxime Renaux. Slovenski as je po štartu prve vožnje sicer zdrsnil malce v ozadje in bil sredi nje na petem mestu. A je potem z zanesljivo vožnjo in drznimi manevri prišel do drugega mesta ter v zadnjih krogih preganjal vodilnega Švicarja Jeremyja Seewerja. Ta je v predzadnjem krogu storil napako in padel, s tem pa tudi prepustil vodstvo in zmago Gajserju, nekdanjemu svetovnemu prvaku in lani tretjemu v seštevku sezone.

Slovenski as (v ospredju) je na jugu Velike Britanije motokrosistično pihal kot jugo. FOTO: Adrian Dennis/AFP

Zaradi padca ob stoodstotni izkupiček

V drugi je začel podobno, le da pred seboj ni imel toliko tekmecev, že od začetka je vozil na petem mestu. Po polovici je bil tretji, potem pa stopnjeval ritem, prehitel še Nizozemca Glenna Coldenhoffa in začel loviti vodilnega Španca Jorgeja Prada. Nekaj krogov pred koncem ga je tudi prehitel, a je nato storil manjšo napako in padel. Izgubil je ravno toliko, da je bil spet drugi, ni pa popuščal in je skušal še enkrat priti mimo Španca. Za to mu je zmanjkal kakšen krog, a tudi drugo mesto v tej vožnji je bilo dovolj za zanesljivo skupno zmago na dirki.

»Zadovoljen sem, štart v prvi vožnji res ni bil najboljši, a to sem potem nadomestil z dobrimi linijami, ki so se iz kroga v krog na zelo razgibani progi kar pošteno spreminjale. V drugem nastopu sem imel malce boljši štart, lahko sem lovil tekmece in jih prehiteval, privozil sem si že lepo prednost. Resnično sem garal, da sem si priboril vodstvo. A storil sem neumno napako in padel, a vseeno skušal še enkrat ujeti Prada. Le malo mi je zmanjkalo, a vseeno sem lahko zadovoljen s prvo dirko sezone,« je vse odvoženo ocenil Tim Gajser.

1. maja ne bo VN Rusije v Orljonoku zaradi ruskega vojaškega napada na Ukrajino

Brez Rusije

Tako kot lani je sezono začel z zmago na prvi dirki, lani je bilo to v Rusiji. So pa vodilni možje tekmovanja sporočili, da letos dirke v Orljonoku zaradi ruskega vojaškega napada na Ukrajino ne bo. Za preizkušnjo 1. maja že iščejo nadomestnega prireditelja, naslednja dirka pa bo v nedeljo v italijanski Mantovi za VN Lombardije. Gajser, štirikratni svetovni prvak, trikrat v razredu MXGP, je dobil zagon, zdaj ga mora izrabiti.