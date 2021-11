Po noči čarovnic še čarovniški šport

Po noči čarovnic prihaja še čarovniški šport. Čaral bo z nogometom, predvsem z ligo prvakov, čarovnik Merlin pa ima, denimo, v rokavu še marsikaterega športnega aduta. Danes, 2. novembra, bo ob žogobrcarskih radostih v elitnem starocelinskem klubskem tekmovanju nastopil tudi selektor Matjaž Kek. Objavil bo namreč seznam igralcev za sklep kvalifikacijskih bojev za svetovno prvenstvo leta 2022 v Katarju. Slovenije na Arabskem polotoku ne bo, bo pa za Keka pomemben vtis, ki ga bodo njegovi izbranci pustili na zadnjih dvobojih s Slovaško v Trnavi in s Ciprom v Ljubljani. Trnava ni Trnovo, a bo kvalifikacijski razplet pustil velik trn v slovenskih nogometnih srcih. Starocelinsko se bodo merili tudi v ruskem Kazanu, saj tam začenjajo evropsko plavalno prvenstvo v kratkih bazenih.

Zakon nogometnega Šerifa

Sredin program lige prvakov, torej 3. novembra, ponuja posladek, kot je obračun med Liverpoolom in madridskim Atleticom Jana Oblaka, vroče v tem poznojesenskem (zimskem?) času bo tudi na tekmah med Leipzigom in PSG, Milanom in Portom, moldavski Šerif pa bo po Realu skušal zakon in red divjega nogometnega zahoda obdržati tudi po obisku Interja Samirja Handanovića. Košarkarji Cedevite Olimpije bodo v 3. krogu evropskega pokala gostovali pri Bursasporju, pol ure čez polnoč bo v noči na četrtek Dallas Luke Dončića v ligi NBA gostil Miami.

Mura pri Bretoncih

Četrtek, 4. novembra, je dan za evropsko in konferenčno ligo. Mura bo gostovala pri bretonskem Stade Rennaisu v Franciji, za izbrance trenerja Anteja Šimundže torej nova težka naloga. V ligi NBA so prav tako težke naloge, Luka Dončić in njegovi Teksašani bodo v noči na petek ob 1.30 gostovali pri teksaškem San Antonio Spurs. Anže Kopitar v ligi NHL pričakuje hokejiste St. Louis Bluesa (ob 3.00), ob 18.30 se bodo v četrtek, po evropskem času, igralci SŽ Olimpije bodli z Orli Znojmega za točke razširjene avstrijske lige.

Atleticov Jan Oblak bo proti Liverpoolu znova na zahtevni preizkušnji. FOTO: Javier Soriano/AFP

Zimski čas hokeja

Slovenski nogomet bo živ tudi v petek, 5. novembra. Radomlje in Mura ob 17. uri odpirata 16. kolo 1. SNL, s prehodom na zimski čas je še bolj živ hokej na ledu. Olimpija v Tivoliju ob 19.45 prav tako v 16. kolu, a lige ICEHL, pričakuje Bratislavo, Sij Acroni Jesenice v alpski ligi gostujejo pri Feldkirchu. Z ledu v mehiško vročo puščavo, kdo bo prvak v formuli 1, Max Verstappen ali Lewis Hamilton? V petkovem večernem terminu bosta na sporedu uvodna prosta treninga za VN Mehike.

Kdo je glavni v Manchestru?

V sobotnem nogometnem sporedu na dan 6. novembra, kar zadeva najpomembnejšo postransko stvar na svetu, v oči bode derbi 11. kola angleškega prvenstva. Na Old Traffordu se bosta namreč ob uri za kosilo (13.30) udarila Manchester City in Manchester United. Saj gre za točke premier league, a prvo je razrešiti vprašanje, kdo je prvi v mestu. V jadranski košarkarski ligi bo Cedevita Olimpija ob 17. uri gostila Split. Hokejisti Jesenic bodo v alpski ligi dejavni v Kitzbühlu, LA Kings Anžeta Kopitarja bodo ponoči srečali vrage iz Novega Jerseyja. V Mehiki bodo ob 21. uri na vrsti kvalifikacije za mehiško veliko nagrado v F1.

Tim Gajser v boju za naslov svetovnega prvaka zaostaja le točko za vodilnim. FOTO: Honda Racing

Gajser na polno

Nogometno vprašanje, kdo je glavni v mestu, bo treba v nedeljo, 7. novembra, razrešiti tudi v Milanu. V 12. kolu serie A bo ob 20.45 namreč na vrsti soočenje AC Milana in Interja. Kdo je glavni v motokrosističnem razredu MXGP? Tim Gajser želi ubraniti naslov prvaka, v nedeljo bo na vrsti predzadnja dirka sezone SP, tista za VN Lombardije v Mantovi. Vožnji bosta ob 12. in 15. uri. V še enem bencinskem športu bomo dobili zmagovalca VN Mehike v formuli 1, dirka se bo začela ob 20. uri. Olimpija bo v ligi ICEHL ob 18. uri gostila Fehervar, v noči na ponedeljek bo ob 1.30 še obračun lige NBA med Dallasom in Bostonom.