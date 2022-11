Po novi slabi sezoni Binotto ni več šef rdečih

Ferrari, najprestižnejše in najuspešnejše moštvo v formuli 1, je zaradi slabih rezultatov tudi v sezoni 2022 odpustil šefa Mattio Binotta. Rdeči so nazadnje naslov svetovnih prvakov osvojili leta 2007 (Kimi Räikkönen).

Še prejšnji teden so v Ferrariju zavrnili govorice, da bo Binotta zamenjal šef Alfe Romea Fred Vasseur. Toda Binotto, ki je bil na čelu v Maranellu štiri sezone, je podal odstopno izjavo in bo v službi samo še do konca leta.

Charles Leclerc in Mattia Binotto nista bila zmagovalna kombinacija. FOTO: Andrej Isaković/AFP

Binotto, ki je bil zaposlen v Ferrariju 28 let, je bil pristojen za razvoj domnevno najhitrejšega dirkalnika v tej sezoni. Toda niz slabih odločitev in tehničnih napak je povzročilo, da je bil Ferrari nekonkurenčen Red Bullu. Svetovni prvak Max Verstappen je imel na koncu kar 146 točk prednosti pred Charlesom Leclercom. Drugi Red Bullov voznik Sergio Perez pa je imel na tretjem mestu 59 točk več od petouvrščenega Carlosa Sainza. Red Bull je imel v konstruktorskem seštevku 759 točk, Ferrari 554 in je komaj premagal letos nekonkurenčni Mercedes.

Devet odstopov

Izvršni direktorFerrarija Benedetto Vigna je ob tem povedal: »Mattii bi se zahvalil za 28 let predanega dela v Ferrariju in za njegov prispevek, da smo spet postali konkurenčni za zmage.« Slednjih je bilo bolj malo, Leclerc je vpisal tri, Sainz eno. Skupaj sta imela devet odstopov (Sainz 6; Red Bull 3). »Binotto zapušča moštvo v dobrem stanju in verjamem, da bomo naše najboljše navijače po vsem svetu razveselili z največjo nagrado v motošportu,« je dodal Vigna.

Binotto je bil sicer zelo priljubljen pri Scuderii. »Zapuščam podjetje, ki ga imam rad in katerega del sem bil 28 let. Zapuščam enotno in rastočo ekipo. Močno ekipo, ki lahko doseže najvišje rezultate. To je bila težka odločitev, ampak menim, da pravilna,« je sporočil 53-letni v Švici rojeni Italijan.

Ferrari ima 15 naslovov, drugi McLaren jih ima 12, Mercedes 9, Lotus in Williams po 7 in Red Bull zdaj 6.