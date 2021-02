Po prihodu v Tokio jim ne bo treba v karanteno

Organizatorji poletnih olimpijskih iger so predstavili prvega v nizu priročnikov, namenjenih varni izvedbi iger v Tokiu, preloženih zaradi novega koronavirusa. Športni funkcionarji bodo lahko preskočili karanteno, dokler bodo po prihodu na Japonsko 14 dni spremljali svoje zdravje, piše v 32-stranskem dokumentu.



Prvi priročnik je namenjen športnim uradnikom, v prihodnjih tednih pa bodo sledila še navodila za športnike, gledalce, medije in druge udeležence. »Veliko smo se naučili iz najboljših praks drugih dogodkov,« je povedal izvršni direktor olimpijskih iger Christophe Dubi iz Mednarodnega olimpijskega komiteja. »To je 'mantra' vseh nas - igre morajo biti varne za vsako skupino deležnikov, za vsakega udeleženca. To je vprašanje odgovornosti.«



Za uradnike bo v času njihovega bivanja na Japonskem veljala vrsta pravil, vključno z nošenjem mask, upoštevanjem sledenja stikov in bivanjem na določenih območjih. Prav tako bodo morali predložiti natančen načrt potovanja na Japonsko v 14 dneh po prihodu in spremljati svoje zdravje dva tedna pred prihodom na Japonsko. Neupoštevanje teh pravil bo lahko vodilo k odvzemu akreditacije za olimpijske igre, »ponavljajoče se ali resne kršitve« pa bodo podlaga za izgon.

