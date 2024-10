Po velikem preobratu prvaki Los Angeles Dodgers

Bejzbolisti Los Angeles Dodgers so prvaki servernoameriške lige MLB. V finalni seriji so s 4-1 v zmagah premagali New York Yankees za svoj osmi naslov v zgodovini in drugi v tem stoletju. Četrto zmago v seriji so si priborili z velikim preobratom v gosteh za končnih 7:6.

Peta tekma finala je ponudila izjemno dramo. Gostje iz Los Angelesa so namreč zaostajali že z 0:5, a so se prebudili v peti izmenjavi, ko jim je uspelo s petimi zadetki izenačiti izid. Jenkiji so nato v šesti izmenjavi znova povedli, a je vodilna ekipa v seriji nato v osmi izmenjavi dosegla dva home runa za končno zmago.

»Neverjetno je. Veliko ljudi nas je že odpisalo, ampak fantje so verjeli in vztrajali tudi pri 0:5, zdaj pa smo svetovni prvaki,« je po zmagi dejal trener Los Angeles Dodgers Dave Roberts.

Njegovi ekipi je po hitrem vodstvu s 3:0 v seriji namreč grozilo, da bi izgubila še drugo tekmo zapored, s tem pa bi pa bi se serija postavila na glavo. Jenkiji so namreč v četrti tekmi zmagali s kar 11:4, na peti pa so v prvih treh izmenjavah udarce za home run dosegli Aaron Judge, Jazz Chisholm in Giancarlo Stanton.

Tudi metalcu New Yorka Gerritu Colu je kazalo odlično, a v peti izmenjavi se je vse obrnilo na glavo, ko je moštvo iz Los Angelesa izkoristilo številne napake v newyorški obrambi za izenačenje izida tekme.

Trener jenkijev Aaron Boone po tekmi ni mogel skriti razočaranja. »Kot sem že povedal fantom, izid zelo boli zdaj, ampak način, kako je prišlo do njega, bo bolel večno. Nismo bili dovolj pazljivi proti izjemni ekipi, to pa takšna ekipa hitro izkoristi.«

Prvi igralec finalne serije je bil zvezdnik Dodgers Freddie Freeman, ki je na vsaki izmed prvih štirih tekmah dosegel home run. Na peti tekmi je prispeval dva udarca za zadetka njegovih soigralcev. Ob končni zmagi njegove ekipe je bil imenovan za najkoristnejšega igralca finala.

»Na začetku smo si govorili, dajmo najti kakšen zadetek in zmanjšati velik zaostanek,« je o preobratu pojasnil Freeman. Čeprav jim to ni uspelo vse do pete izmenjave, je ravno Freeman imel ključno vlogo pri dveh zadetkih. »Takrat so tekmeci naredi nekaj napak, mi pa smo znali to uporabiti v svoj prid.«

Jenkiji so do vodstva s 4:0 prišli v prvih dveh izmenjavah ob metanju Jacka Flahertyja, kar je Robertsa prisililo v hitro menjavo. To ni ustavilo Jenkije v tretjem, ko je Stanton povečal vodstvo na 5:0.

Shohei Ohtani je najdražji igralec v MLB. FOTO: Alex Slitz/AFP

A na veliko žalost ekipe iz New Yorka, ki je v svoji zgodovini osvojila kar 27 naslovov prvaka najmočnejše bejzbolske lige na svetu, je nato sledil polom v obrambi v peti izmenjavi.

Zmaga Los Angeles Dodgers je prinesla tudi prvi naslov prvaka MLB japonskemu superzvezdniku Shoheiju Ohtaniju, ki se je ekipi pridružil pred začetkom sezone za rekordnih 700 milijonov ameriških dolarjev (645 milijonov evrov). Čeprav v finalni seriji ni bil v najboljši formi, na drugi tekmi si je tudi poškodoval ramo, je blestel v rednem delu, ko je postavljal številne rekorde.

Po sedmih sezonah v ligi MLB je tako prvič okusil slast končne zmage. »V čast mi je, da sem lahko bil del te ekipe in takšne sezone. Moja prva izkušnja s končno zmago v finalu je res velika čast,« je dejal 30-letni Japonec.