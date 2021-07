Počutil se je, kot da bi bil hrom

Lemmy Krušič je prejel več spornih udarcev v predel zatilja. FOTO: L. K.

Za slovenskega borca(20 zmag, 8 porazov) se dvoboj na sobotnem spektaklu mešanih borilnih športov KSW v Varšavi ni razpletel po načrtih in željah. Sodnik v kletki je namreč že v uvodni rundi prekinil obračun v bantamski kategoriji (do 61,2 kilograma) in za zmagovalca s tehničnim nokavtom razglasil njegovega poljskega tekmeca(5 zmag, 2 poraza).Bolj kot poraz pa 32-letnega Ljubljančana bolijo sila sporni udarci, s katerimi je osem let mlajši nasprotnik iz Cieszyna prišel do zmage. »S prvim močnejšim udarcem, s katerim me je zadel naravnost v zatilje, mi je spodnesel noge. Zatem sem v zadnji del glave in vrat prejel še nekaj udarcev, zaradi katerih sem se počutil, kot da bi bil hrom. Vsi delamo napake, tudi sodniki,« je sporočil Krušič, ki se je zaradi bolečin v vratu, zaradi katerih ni mogel normalno spati, odpravil k zdravniku.»V zadnjem delu glave imam precej velike buške. Boli me tudi desno oko, poškodovan imam živec, zaradi česar slabše vidim. Vse to potrjuje, da sem prejel udarce v zatilje. Če se bo stanje poslabšalo, bom moral celo na operacijo, ki bi hkrati pomenila tudi konec moje športne poti,« je zmajeval z glavo Krušič, čigar menedžer se bo pritožil zaradi nadvse spornih udarcev, vendar tudi zaradi preteklih slabih izkušenj močno dvomi, da bo kaj dosegel.