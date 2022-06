Podpornike vojne naj se kaznuje, nasprotnike spoštuje

Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomas Bach je opozoril krovne športne organizacije in zveze, da v povezavi z rusko invazijo na Ukrajino ne smejo pasti pod vpliv oblasti pri kaznovanju športnikov glede na njihov izvor, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Za uresničevanje naše vloge potrebujemo spoštovanje oblasti,« je Bach v sredo zvečer v Lozani nagovoril generalno skupščino Združenja mednarodnih poletnih olimpijskih zvez (ASOIF), poroča portal InsideTheGames.

»Poglejte naše teniške prijatelje. V Parizu so lahko Rusi igrali kot nevtralni športniki, v Wimbledonu pa bodo oblasti to preprečile. Če bomo to dopuščali še naprej, smo izgubljeni,« je kritično pristavil predsednik Moka.

Oseminšestdesetletni Nemec je opozoril, da se lahko jutri državama, kot sta Rusija in Belorusija, pridruži še kakšna druga, saj generalno ne obstaja država, ki bi bila povsod po svetu priljubljena.

»To je v nasprotju z vsemi vrednotami, za katerimi stojimo. Če te odločitve prepustimo oblastem, bomo postali politično orodje,« je še dodal Bach.

Kasneje je v nagovoru izpostavil, da bi morali biti vsi, ki podpirajo vojno v Ukrajini, kaznovani, tisti, ki ji nasprotujejo, pa bi morali biti deležni spoštovanja. »Kaznovani zagotovo ne bi smeli biti zgolj na podlagi potnega lista.«

Izvršni odbor Moka je sicer 28. februarja, štiri dni po začetku ruske invazije na Ukrajino, svetoval organizatorjem, da naj za zaščito integritete svetovnih športnih tekmovanj Rusom in Belorusom ne pustijo tekmovati. V kolikor pa to ne bi bilo mogoče, bi morali ruske in beloruske državljane sprejeti le kot nevtralne športnike oziroma ekipe, so še takrat sporočili iz Moka.