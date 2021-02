Pogačarju čast po petih mesecih, rokometaši čakali 17 let

Tadej Pogačar se je lani z zmago na največji tritedenski etapni dirki na svetu Tour de France izstrelil med kolesarske zvezde. FOTO: Foto Christophe Ena/AFP

Ducat plaket

Dr. Marjeta Kovač je več kot 45 let predana športu v najširšem pomenu besede. FOTO: Mavric Pivk

Rekordno število kandidatur

Polonca Sladič se je po končani tekmovalni karieri posvetila trenerskemu in organizacijskemu delu v strelstvu in športu invalidov. FOTO: Igor Modic

Od leta 1965 podeljujejo Bloudkovo nagrado, najvišje državno priznanje v športu, zaradi epidemije covida-19 je letos prireditev prvič potekala prek spleta. Za koronsko leto 2020 so razdelili maksimalno število nagrad, štiri, in dvanajst plaket. Nagrade so vredne 9000 evrov, plakete 3000 evrov, novi predsednik odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanjpravi, da bi nagrada morala biti bolj primerljiva s Prešernovo nagrado v kulturi.Prestižno nagrado za vrhunski dosežek so virtualno prejeli kolesar, zmagovalec lanske dirke po Franciji, in člani moške rokometne reprezentance za srebrno kolajno na domačem EP 2004. Pogačar je tako nasledil kolega Primoža Rogliča, ki je bil izbran za športnika leta po izboru Društva športnih novinarjev Slovenije.V rokometni ekipi selektorja, ki je v Tivoliju priznala premoč samo Nemčiji, so bili takratin. Dolgo so rokometaši trdili, da se jim je zgodila krivica, ker niso kot prva reprezentaca z odličjem dobili Bloudkove nagrade.Nagrado za življenjsko delo pa sta dobiliin. Kovačeva, redna profesorica na Fakulteti za šport, je več kot 45 let predana športu, kot trenerka številnim generacijam športne gimnastike in akrobatike, mednarodna sodnica, kot članica strokovnih in znanstvenih združenjih doma in v tujini ter avtorica in soavtorica več kot 1300 strokovnih in znanstvenih gradiv.Sladičeva se je strelstvu zapisala pred več kot 40 leti, po končani tekmovalni karieri se je z enako strastjo in odgovornostjo posvetila trenerskemu in organizacijskemu delu v strelstvu in športu invalidov.Pakete so prejeli alpinistična navezain, potapljačica na vdih, nekdanji košarkar in nato trener ter športni delavec, novinarjainza uspešno, pestro in kakovostno šolsko ter rekreativno športno dejavnost na Pomurskem, mlada biatloncain, slednji tudi smučarski tekač, zdravnica in tudi sama odlična športnica, poklicni pilot, nekdanji judoist, pozneje trener in športni delavecter trener in selektor slovenske reprezentance v namiznem tenisu za slepeNa odbor za podelitev letošnjih nagrad in priznanj je prispelo kar 88 vlog za 71 nominirancev. Za nagrade je bilo podanih 46 predlogov, za plakete pa 27. To je največ v zadnjih letih in skoraj dvakrat več kot na primer leta 2014, je pojasnil Grošelj, ki si obeta, da bo prihodnje leto prireditev spet potekala v živo in po možnosti s prenosom na nacionalni televiziji.»Izbirati med vrhunskimi športniki in športnimi delavci je zelo nehvaležno delo, pravzaprav misija nemogoče. Ampak morali smo se odločiti po najboljših namenih in merilih,« je še povedal Grošelj, njegova desna roka je nekdanja Bloudkova nagrajenka (1987)Lani sta Bloudkovo nagrado osvojila Pogačarjev kolegain kajakašica