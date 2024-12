Pogi poziral v armaniju, Lindsey na burgerju, Beni Šeško zadrsal po zelenici

Naš nogometni as Benjamin Šeško se je spet vpisal med strelce v bundesligi in je srečo s sledilci delil na socialnem omrežju instagram. Zadel je za zmago Leipziga proti Eintrachtu. To je bil njegov peti gol v Nemčiji in deseti v sezoni.

Povezava do objave.

Končalo se je evropsko prvenstvo za rokometašice, naslov je spet osvojila Norveška. Mlade Slovenke so se izkazale in osvojile deseto mesto. Vodila jih je kapetanka Tjaša Stanko, najboljša strelka rednega dela eura v treh srednjeevropskih državah. Mariborčanka je bila izbrana v idealno postavo eura in Rokometna zveza Slovenije ji je iskreno čestitala.

Povezava do objave.

Ko je svetovna smučarska zvezda Lindsey Vonn objavila, da se vrača v svetovni pokal, je završalo. Konec tedna je v domačem Beaver Creeku preizkusila svoje zavoje kot predtekmovalka, zdaj pa se odpravlja v Evropo, kjer bo v Švici uprizorila tipični ameriški »comeback«. Toda pred tem se je okrepčala in med rekreativnim smučanjem snedla znameniti lokalni hamburger.

Povezava do objave.

Ena najlepših športnic na svetu, švicarska nogometašica Alisha Lehmann (naj ne zameri Alicia Schmidt), je že nekaj časa v ljubezenski zvezi z Brazilec Douglasom Luizom. Oba igrata za italijanskega velikana Juventus. Par je okrasil jelko v novem domu v Torinu in to delil z oboževalci.

Povezava do objave.

In za konec še naš športni kralj. Tadej Pogačar se je zahvalil, ker so mu podelili zlato kolo. Z njim se je fotografiral v obleki, ki jo je kreirala modna hiša Giorgio Armani. Zdaj je za najboljšega kolesarja na svetu konec dopusta, kot je objavil, se bo lotil priprav na novo sezono, v kateri bo med drugim branil naslov najboljšega na največji dorki Tour de France.

Povezava do objave.